Календарь красоты и здоровья на апрель 2026 года

Энергия Овна постепенно соединяется с устойчивостью Тельца, и это создаёт идеальные условия для восстановления, ухода за собой и процедур, которые требуют спокойствия и стабильного результата, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Весь месяц ощущается как переход: сначала — огонь, импульс, движение, затем — земля, плотность, телесность. Это отражается и на бьюти‑процессах: в начале апреля хорошо запускать обновление, а ближе к середине и концу — укреплять, питать, восстанавливать.

Но важно помнить: в часы Луны без курса лучше не делать серьезных процедур. Особенно того, что связано с телом, внешностью, уколами красоты, окрашиванием, стрижками, покупкой косметики или записью к мастерам. В такие периоды результат может быть нестабильным, кратковременным или просто не тем, что ожидалось.

Календарь Луны без курса на апрель (время — киевское) поможет вам правильно планировать дела, выбирать подходящее время для активности и избегать периодов, когда энергия не поддерживает новые начинания.

Обращайте внимание на то, в какие дни транзитная холостая Луна в том же знаке, что и натальная. По наблюдениям заметила, что в такое время легко приходит то, что давно ждали. Поделитесь своим опытом, возможно, вы также заметили такую особенность.

Периоды Луны без курса — это промежутки времени, когда Луна завершает последний сходящийся мажорный аспект в знаке и ещё не вошла в следующий. В такое время энергия становится рассеянной, процессы замедляются, а любые начинания теряют чёткость и направление и не имеют перспективы развития. Но благоприятно избавляться от лишнего, проводить лечебное голодание.

Именно поэтому астрологи не рекомендуют стартовать новые дела, подписывать важные документы, посещать косметолога или парикмахера, делать крупные покупки или начинать проекты в холостую Луну — результат может оказаться непредсказуемым или вовсе «сойти на нет».

1 апреля — с 03:31 до 05:51 Луна без курса в Деве

2 апреля — с 11:55 до 3 апреля 15:11 Луна без курса в Весах. Полнолуние в 05:12 (13⁰ Весов)

6 апреля — с 00:29 до 02:31 Луна без курса в Скорпионе

8 апреля — с 12:51 до 15:04 Луна без курса в Стрельце

11 апреля — с 01:23 до 02:55 Луна без курса в Козероге

13 апреля — с 10:42 до 11:55 Луна без курса в Водолее

15 апреля — с 16:07 до 17:04 Луна без курса в Рыбах

17 апреля — с 14:52 до 18:58 Луна без курса в Овне. Новолуние в 14:52 (28⁰ Весов)

19 апреля — с 18:45 до 19:17 Луна без курса в Тельце

20 апреля — с 08:17 до 21 апреля 20:00 Луна без курса в Близнецах

23 апреля — с 22:28 до 23 апреля 22:41 Луна без курса в Раке

25 апреля — с 01:21 до 26 апреля 04:04 Луна без курса во Льве

27 апреля — с 14:12 до 28 апреля 12:03 Луна без курса в Деве

30 апреля — с 11:51 до 22:02 Луна без курса в Весах

1-3 апреля

Начало месяца проходит под влиянием полнолуния в Весах. Это время, когда особенно хорошо идут процедуры, связанные с гармонизацией внешности: уход за кожей, лёгкие маски, массажи лица, лимфодренаж, работа с симметрией. Лучше делать:

лёгкие уходовые процедуры,

чистки без травматичных техник,

массажи лица,

коррекцию бровей,

мягкие SPA‑ритуалы.

Весы дают красоту, а полнолуние — ясность, поэтому результат будет ровным и эстетичным.

4-8 апреля

В эти дни хороший результат дают глубокие процедуры:

чистки,

пилинги,

работа с текстурой кожи,

массажи тела,

антицеллюлитные программы,

обёртывания,

процедуры для плотности кожи.

9-16 апреля

Под влиянием Марса в Овне, работа, касающаяся корректировки внешности даёт быстрый результат, особенно если процедура направлена на укрепление, подтяжку, улучшение тонуса. Это идеальное время для:

стрижек (волосы растут быстрее),

окрашивания (цвет получается ярким),

ламинирования,

активных массажей,

спортивных нагрузок,

процедур для тонуса кожи,

аппаратной косметологии.

15 апреля

Меркурий входит в Овна — хорошо идут процедуры, связанные с руками, волосами, маникюром, бровями.

16 апреля

Идеальный день для процедур, которые требуют силы и глубины: аппаратные методики, массажи, работа с мышцами лица, лечение хронических заболеваний.

17-22 апреля

Новолуние в Овне в 14:52 (gmt+3) открывает новый лунный месяц и благоприятствует обновлению, началу курса процедур или массажа. Это время, когда хорошо начинать:

новые программы ухода,

курсы массажа,

спортивные программы,

восстановление после зимы,

работу с питанием и здоровьем.

19 апреля

Подходящий день для процедур, требующих дисциплины:

коррекция фигуры,

долгосрочные программы ухода,

укрепление или выравнивание волос,

лечение кожи.

20-22 апреля

Наиболее эффективные дни месяца. Это период, когда все процедуры, направленные на тонус, ускорение процессов, укрепление и обновление, дают заметный результат:

cтрижки и любые манипуляции с волосами, когда нужен быстрый рост, объём, обновление формы,

окрашивание и тонирование, особенно яркие оттенки — цвет ложится насыщенно и держится лучше,

ламинирование ресниц и бровей, ботокс волос, кератин — всё, что усиливает структуру,

аппаратные процедуры для лица: RF‑лифтинг, микротоки, ультразвук, лазерные методики лёгкой и средней интенсивности,

процедуры для тонуса кожи, антицеллюлитные программы, баночный массаж, лимфодренаж, прессотерапия,

спортивные нагрузки, особенно силовые и интервальные, направленные на подтяжку, укрепление, моделирование,

работа с осанкой и мышечным корсетом, включая пилатес, йогу силы, функциональные тренировки.

23-27 апреля

Это время неожиданных решений, смены образа, экспериментов. Хорошо идут:

стрижки,

окрашивание,

смена стиля и стиля,

лёгкие уходовые процедуры,

ламинирование ресниц и бровей,

покупки косметики и обновление гардероба,

маникюр и педикюр,

лёгких SPA,

процедур для сияния кожи.

28-30 апреля

Хорошо идут процедуры, связанные с очищением, избавлением от лишнего. Благоприятны: