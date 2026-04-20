Гороскоп на 21 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда может возникнуть кризис недопонимания

Цветы / © Associated Press

Лунные энергии не совпадут с проявленными взбалмошностью и ветреностью, напротив — войдут с ними в противоречие, поэтому надеяться на успех в таком случае смысла не имеет.

Наиболее важное условие для достижения своих целей в это время — уверенность в своих силах, без чего не удастся решить даже простые и легкие задачи, о работе над масштабными — даже глобальными — проектами речь просто не идет.

В отношениях с окружающими людьми может возникнуть кризис недопонимания, не стоит доказывать свою правоту во что бы то ни стало — нужно оставить другим право на ошибки и заблуждения, со временем они сами поймут, что правильно, а что — нет.

Овен

Неожиданная — и нелогичная — щедрость кто-то из окружающих, которую они решат проявить, должны насторожить представителей вашего знака: не стоит участвовать в этом «аттракционе», в его основе лежит серьезный подвох.

Телец

Начиная работу над важным проектом, необходимо прислушаться к себе: если существуют хотя бы малейшие сомнения в том, что работа закончится успешно, лучше перенести его старт на более благоприятное время.

Близнецы

Чем глубже вы загоняете конфликт с кем-то из близких — другом или родным человеком — вглубь, тем сложнее вам будет из него выбраться: воспользуйтесь шансом, предоставляемым нынешним днем, чтоб наладить отношения.

Рак

Разочарование в работе над важным проектом, которое представители знака почувствуют в этот день, будет обусловлено усталостью, поэтому желательно посвятить день — или хотя бы его часть — полноценному отдыху.

Лев

Принимая важные решения, которые впоследствии можно будет назвать кардинальными, не стоит руководствоваться только своим мнением — нужно не только спросить совета у людей, которых вы уважаете, но и прислушаться к нему.

Дева

День будет богат на знаки, при помощи которых звезды попытаются донести до вашего сведения мысль о том, как нужно поступить в сложившейся жизненной ситуации — особенно важно обратить внимание на сны.

Весы

Звезды призывают представителей знака соблюдать осторожность в местах массового скопления людей: находясь в такой ситуации, нужно все время находиться настороже, а еще лучше — по возможности вообще их не поспешать.

Скорпион

Не стоит брать на себя ответственность за поступки других людей, даже если вам это не будет ничего стоить: сегодня каждый должен справляться со своими проблемами сам, иначе выйти из круга проблем не удастся.

Стрелец

Постарайтесь даже нечаянно никого не обижать, а если такое случится, необходимо сразу же извиниться, иначе любая — даже самая незначительная — ссора может перерасти в серьезны й, долговременный конфликт.

Козерог

Недовольство результатами работы, которое может нахлынуть на представителей знака сегодня, не будет иметь никакого отношения к реальному положению дел, так что делать из него серьезные выводы не стоит.

Водолей

Сделанная сегодня стрижка не только з улучшит внешний вид и позволит визуально сбросить энное количество лет, но и укрепит здоровье: представители знака неожиданно ощутят, что стали лучше себя чувствовать.

Рыбы

Отвлечься от плохих мыслей, которые могут одолевать представителей вашего знака, помогут приятные хлопоты по дому: они не только наполнят позитивом атмосферу в доме, но улучшат стремящееся к нулю настроение.

