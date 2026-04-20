В нежном платье и элегантной шляпе: принцесса Кико на вечеринке в саду

Принц Фумихито и принцесса Кико / © Associated Press

Наследный принц Японии Фумихито и его супруга принцесса Кико посетили традиционную весеннюю вечеринку в императорском саду дворца Акасака в Токио. Фотографы запечатлели, как они общались с японскими медалистами Зимних Олимпийских игр в Милане.

Принцесса Кико была одета в светлое фактурное закрытое платье А-силуэта, которое она скомбинировала с элегантной шляпой с бледно-салатовой лентой с бантом и с бежевыми кожаными туфлями на устойчивых каблуках. В руках она держала белые перчатки и кружевной клатч. Лук Кико завершила жемчужными украшениями.

Принц Фумихито был одет в черный фрак, белую рубашку, серый полосатый галстук, серые полосатые брюки и обут был в черные туфли.

Напомним, принцесса Кико в бледно-голубом наряде приняла участие в церемонии по случаю 25-й годовщины открытия Национального колледжа медсестер в Кийосе.