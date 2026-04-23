Украину накроют новая волна холода, снег и "минусы": синоптики предупредили об опасном ударе стихии

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни / © Getty Images

В ближайшие сутки в Украине ожидается холодная и ветреная погода с существенным снижением температуры, ночными заморозками в большинстве регионов и штормовым ветром.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 24 апреля в Украине будет ветреная погода, а осадков станет меньше. Дожди пройдут только в восточных областях.

«Ветер северо-западного происхождения будет достигать порывов 7-14, местами штормовых 15-20 метров в секунду. Осторожно под билбордами и старыми деревьями!» — предупреждает Диденко.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +6 градусов тепла, местами возможны заморозки, в течение дня столбики термометров будут показывать от +6 до 12 градусов тепла.

В свою очередь синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в период с 24 по 25 апреля в Украине сохранится холодная погода на всей территории. Существенных изменений в температурном режиме ожидать не стоит.

По данным Украинского гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается существенное похолодание и ночные заморозки по всей стране в течение 24-25 апреля. Из-за поступления холодного воздуха с севера в большинстве северных, центральных и Харьковской областях ожидаются заморозки в воздухе до -3 градусов ниже нуля, тогда как на остальной территории заморозки ожидаются на поверхности почвы.

Синоптики предупреждают о заморозках в Украине 24 апреля / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о заморозках в Украине 25 апреля / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики прогнозируют, что 24 апреля погода в Украине будет облачной с прояснениями. На востоке, юго-востоке и Сумской области пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, однако на большей части страны осадков не предвидится.

Дневная температура будет колебаться в пределах от +7 до +12 градусов тепла, а на северо-востоке не поднимется выше +9 градусов. Ситуацию осложнит северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, который днем на Прикарпатье и в восточных регионах будет усиливаться до 15-20 м/с.

Погода в Украине 24 апреля / © Укргидрометцентр

На Десне ниже села Розлеты будет продолжаться весеннее половодье. Уровень воды постепенно будет расти, что обусловит дальнейшее затопление поймы и возможные нарушения транспортного сообщения в Новгород-Северском и Корюковском районах Черниговщины.

Погода в Киеве

На Киевщине 24 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до -3 градусов мороза, днем воздух прогреется до +12 градусов тепла. В столице ночью ожидается от +1 до +3 градусов тепла, днем — от +10 до +12 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают о заморозках в Киевской области и городе Киеве.

Ночью 24 апреля по Киеву на поверхности почвы будут заморозки до -2 градусов мороза. В городе объявлен І уровень опасности, желтый. По области заморозки в воздухе составят до -3 градусов мороза, в регионе объявили II уровень опасности, оранжевый.

Синоптики предупреждают о заморозках на Киевщине 24 апреля / © Укргидрометцентр

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 24 апреля будет облачная погода без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-17 м/с.

Температура ночью по области составит от +2 до +7 градусов тепла, местами в воздухе и на поверхности почвы будут заморозки до -2 градусов мороза, днем ожидается от +12 до +17 градусов тепла.

В Одессе столбики термометров будут показывать от +5 до +7 градусов тепла ночью, днем — от +14 до +16 градусов выше нуля.

Погода во Львове

В среду, 24 апреля, синоптическую ситуацию на Львовщине будет формировать тыловая часть циклона над Восточноевропейской равниной. Ожидается облачная погода без существенных осадков, однако холодная и ветреная.

Ночью и утром 24 апреля по всей территории Львовщины, включая областной центр, синоптики прогнозируют сильные заморозки. Температура воздуха ночью опустится до -5 градусов мороза в области и до -2 градусов ниже нуля во Львове, что соответствует второму (оранжевому) уровню опасности.

Синоптики предупреждают о сильных заморозках на Львовщине ночью 24 апреля / © Укргидрометцентр

Днем столбики термометров поднимутся до +14 тепла, непосредственно в городе будет около +11…+13 градусов выше нуля.

В течение дня в регионе будет господствовать северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью 9-14 м/с. Местами возможны сильные порывы до 15 — 20 м/с.

Погода в Днепре

На 24 апреля по Днепропетровской области и городу Днепр синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В течение суток ожидается небольшой дождь со снегом, который будет сопровождаться юго-западным ветром со скоростью 7-12 м/с.

В то же время метеорологи предупреждают об опасных метеорологических явлениях: в Днепре и местами по области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, что соответствует первому уровню опасности.

Предупреждение о сильном ветре на Днепропетровищне 24 апреля / © Укргидрометцентр

Также ночью и утром 24-25 апреля синоптики предупреждают, что по всему региону ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе до -2 градусов мороза.

Предупреждение о заморозках на Днепропетровищне ночью и утром 24 апреля / © Укргидрометцентр

Ночью температура воздуха в области будет колебаться от 0 до +5 градусов тепла, а непосредственно в Днепре составит от +2 до +4 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +6… +11 по области и до +9…+11 градусов тепла в областном центре.

Погода в Харькове

В пятницу, 24 апреля, по Харьковской области и городу Харькову синоптики прогнозируют облачную погоду с опасными метеорологическими явлениями. В течение всех суток в регионе ожидаются сильные порывы северо-западного ветра со скоростью 15-20 м/с, что соответствует желтому уровню опасности.

Синоптики предупреждают о сильном ветре на Харьковщине 24 апреля / © Укргидрометцентр

Также ночью ожидается мокрый снег, а днем он будет переходить в небольшой дождь.

Ночью по области синоптики прогнозируют заморозки до -5 градусов ниже нуля, тогда как в Харькове температура будет колебаться от 0 до -2 градусов мороза. Днем воздух прогреется до +10 градусов тепла по территории области и до +8 градусов выше нуля непосредственно в областном центре.

