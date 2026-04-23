Ученые обнаружили гигантских "монстров" в возрасте 100 млн лет: как они выглядели

Осьминог (иллюстративный фото)

В древних океанах позднего мелового периода, от 72 до 100 миллионов лет назад, царили колоссальные осьминоги длиной до 19 метров. Новое исследование доказывает, что эти гигантские беспозвоночные не только конкурировали с тогдашними морскими рептилиями, например мозазаврами, но и могли на них охотиться.

Об этом пишет Daily Mail.

Результаты работы ученых из Университета Хоккайдо опубликованы в журнале Science. Исследователи обнаружили доказательства существования двух новых видов древних родственников осьминогов после повторного изучения 15 крупных окаменелых челюстей. Самый большой из них — Nanaimoteuthis haggarti — достигал 19 метров в длину, что значительно превышает размеры современного лондонского автобуса (11 м) и в десять раз больше среднего роста человека.

Другой вид, Nanaimoteuthis jeletzkyi, также был активным хищником, но имел более скромные размеры — до 8 метров в длину. Анализ окаменевших челюстей показал значительный износ их краев, что свидетельствует об активном образе жизни. Ученые обнаружили длинные царапины на поверхности челюстей, указывающие на динамическое дробление твердых скелетов и костей добычи мощными укусами.

Гигантский осьминог. / © dailymail.co.uk

«Этот значительный износ свидетельствует о динамическом дроблении твердых скелетов», — отметили представители команды из Университета Хоккайдо.

Размер гигантского осьминога в сравнении с другими. / © Science

Сообщается, что износ челюстей был неравномерным: осьминоги имели «любимую» сторону для пережевывания пищи. В современном животном мире такую асимметрию связывают с высоким уровнем когнитивных функций. Это позволяет утверждать, что древние осьминоги уже миллионы лет назад имели развитый мозг и сложное поведение.

Эти существа эволюционировали, обменяв жесткий панцирь на мягкое тело. По мнению экспертов, именно это позволило им стать очень подвижными, получить острое зрение и высокий интеллект. Даже без внешней защиты они стали самыми беспозвоночными своей эпохи и доминировали в океане наравне с большими акулами.

Размер гигантского осьминога / © Science

Ученые подытоживают, что задолго до появления современных хищников осьминоги развили телосложение, которое позволяло им быть полноправными обладателями морских экосистем и успешно конкурировать с гигантскими морскими пресмыкающимися.

