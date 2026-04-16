Майя лечили зубы еще тысячи лет назад: археологи обнаружили уникальную "пломбу"

Пирамида Майя / © Associated Press

Ученые нашли новые доказательства того, что представители цивилизации майя практиковали сложные стоматологические вмешательства, включая лечение зубов.

Об этом сообщает Science Direct.

Речь идет об уникальном экспонате из доиспанского периода — постоянном нижнем моляре с зеленой вставкой, вероятно из нефрита, на жевательной поверхности. Находка хранится в коллекции Музея Пополь Вух при Университете Франсиско Маррокина в Гватемале.

В ходе исследования ученые обнаружили четко сформированную полость в центре зуба, которая была заполнена вкладкой, зафиксированной специальным цементирующим материалом.

Чтобы определить, была ли «пломба» установлена при жизни человека, исследователи провели компьютерную томографию. Результаты показали биологическую реакцию тканей, что подтверждает: вмешательство произошло еще при жизни пациента.

Это первый задокументированный случай подобной инкрустации на жевательном зубе у майя. Ранее известные модификации зубов в этой культуре носили преимущественно эстетический характер и касались передних зубов.

Исследователи пока не могут однозначно сказать, имела ли процедура лечебную, облегчающую или символическую цель. Однако сама находка свидетельствует о высоком уровне знаний и навыков майя в стоматологии.

Известно, что еще с доисторических времен в разных регионах мира люди пытались лечить зубы — сверлили их, очищали от кариеса или даже использовали природные материалы для заполнения пустот.

В Мезоамерике же такие вмешательства случались редко, несмотря на распространенность стоматологических проблем из-за рациона с большим количеством кукурузы. Именно поэтому новое открытие значительно расширяет представление о медицинских практиках майя.

Ученые отмечают, что эта находка открывает новое направление для исследований и может изменить наше понимание развития медицины в древних цивилизациях.

Ранее мы писали, что небольшая коллекция зубов из захоронений в возрасте около 2700 лет в Понтеканьяно близ Салерно позволила ученым проследить жизненный путь людей от раннего детства до взрослого возраста. Данные получили благодаря анализу эмали и зубного камня.