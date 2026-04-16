Курс валют на 17 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар прибавил в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 17 апреля. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США повысилась на 12 копеек и составила 43,63 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 15 копеек) и злотого (вырос на 4 копейки).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 43,63 (+2 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,42 (+15 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 12,12 (+4 коп.)
Напомним, гривна в последнее время укрепляется, доллар постепенно дешевеет и опустился ниже примерно 44 грн. В то же время, евро остается более нестабильным и составляет более 50 грн. Такая ситуация объясняется высоким предложением валюты на рынке относительно слабым спросом и реакцией НБУ. Эксперты отмечают, что сейчас нет оснований для панической покупки валюты. Более рациональной стратегией является постепенное накопление и диверсификация сбережений между гривной, долларом и евро.