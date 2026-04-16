Курс валют на 17 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 17 квітня. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 12 копійок і становить 43,63 гривні. Змінилися й показники євро (додав 15 копійок) та злотого (зріс на 4 копійки).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,63 (+2 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,42 (+15 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,12 (+4 коп.)

Нагадаємо, гривня останнім часом зміцнюється, долар поступово дешевшає і опустився нижче, близько 44 грн. Водночас євро залишається нестабільнішим і становить понад 50 грн. Така ситуація пояснюється високою пропозицією валюти на ринку, відносно слабким попитом і реакцією НБУ. Експерти зазначають, що зараз немає підстав для панічної купівлі валюти. Більш раціональною стратегією є поступове накопичення і диверсифікація заощаджень між гривнею, доларом та євро.