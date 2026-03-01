Курс валют в Україні у березні 2026: чи варто купувати долари та євро — експерти дали чітку відповідь

Чи варто купувати долари у березні 2026

Реклама

Кінець зими не приніс несподіванок щодо курсу валют України. Як і прогнозували фінансові аналітики, у другій половині лютого ситуація з курсом гривні стабілізувалась. За два тижні лютого готівкова гривня незначно зміцнилась щодо долара.

Чого чекати від курсу у березні 2026 року, що тепер вигідніше: долар, євро чи є інші варіанти, читайте в аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

Реклама

­що відбувається на ринку валюти;

чого очікувати від курсу з 1 по 15 березня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, середній курс готівкового долара з 16 по 28 лютого коливався різноспрямовано як у продажу, так і в купівлі. Втім, коливання були незначними, у межах 10–15 копійок, у продажу від 43,40 до 43,50 грн/долар, у купівлі від 42,80 до 42,95 грн/долар. На суботу, 28 лютого, середні курси продажу і купівлі були відповідно 43,36 (–5 коп. за два тижні) і 42,85 (0 коп.) грн/долар.

Протягом лютого готівковий долар подешевшав на 10 коп. у продажу і в купівлі.

Реклама

Найвища ціна продажу долара на 28 лютого була 43,60 грн (+20 коп. за 14 днів), найнижча – 43,25 грн/долар (+10 коп.). Максимальний курс купівлі становив 43,13 грн/долар (+8 коп.).

Готівковий євро за два останні тижні лютого подешевшав на 25 коп. у продажу, до 51,32 грн/євро і на 20 коп. у купівлі, до 50,72 грн/євро станом на 28 лютого. А за весь лютий його вартість до гривні зменшилась на 20 коп. у продажу і на 5 коп. у купівлі.

Найвища ціна продажу євро на 28 лютого була 51,60 грн (–15 коп. за 14 днів), найнижча – 51,18 грн (–12 коп.). Максимальний курс купівлі становив 51,10 грн/євро (–15 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю–продаж готівкової валюти між фізособами, курси купівлі-продажу як долара, так і євро, у другій половині лютого були нестабільними, як і в першій половині. На думку Олега Пендзина, міняйла в умовах відносної тиші на ринку штучно розхитували курс для заробітку на різниці між купівлею і продажем валюти.

Реклама

Курс продажу долара у нелегалів коливався протягом 16–28 лютого в межах 43,10–43,30 грн, курс купівлі – від 43,08 до 43,23 грн за одиницю. Для євро відповідно в межах 51,43–51,55 грн і 51,10–51,35 грн за одиницю.

Національний банк у другій половині лютого продовжив повільне послаблення гривні до долара. З 16 по 28 лютого офіційний курс підвищився з 43,10 до 43,20 грн/долар (+10 коп.), однак в окремі дні було й 43,30 грн/долар. Курс євро мінявся за цей період різноспрямовано у межах 25 коп., від 50,92 до 51,17 грн/євро, на 28 лютого було 51,02 (–11 коп.) грн/євро. Такі ж курси залишились на 1 березня.

За березень офіційний курс долара до гривні підвищився на 35 коп., з 42,85 до 43,20 грн, офіційний курс євро знизився на 22 коп., з 51,24 до 51,02 грн/євро.

На понеділок, 2 березня, регулятор встановив такі офіційні курси: 43,10 грн/долар і 50,87 грн/євро, тобто –10 коп. та –15 коп. у порівнянні з 1 березня.

Реклама

Співвідношення долар/євро за два тижні не змінилось: 1,17 долара за євро.

Андрій Шевчишин зазначив, що кінець лютого пройшов під знаком незначного зміцення гривні. Експерт пояснив цей тренд такими чинниками: бізнес-структури продовжували продавати валюту на міжбанківському для сплати щомісячних податків, активізувався агросектор, зменшився попит на валюту для імпорту енергоносіїв, бо уже нема значних морозів. На готівковому ринку попит на валюту низький.

Чого очікувати від курсу валют в Україні у березні

Експерти прогнозують, що до середини березня малоймовірні значні зміни курсу гривні до долара або євро.

Реклама

На думку Олега Пендзина, головна причина стабільності – позитивні новини щодо подальшої фінансової допомоги Україні від зарубіжних партнерів.

“Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) 27 лютого затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування України на 8,1 млрд доларів, перший транш у 1,5 млрд доларів має надійти негайно, – повідомив Олег Пендзин. – Всього у поточному році від МВФ має надійти 3,8 млрд доларів. Очевидно, що кошти доведеться “відробляти”, тобто не лише повернути з відсотками, але й вжити заходів для зменшення тіньового сектору економіки, зокрема, несплати податків тощо. Та у короткостроковій перспективі це стабілізує курс гривні на нинішніх рівнях, а в середньостроковій перспективі сприятиме посиленню масштабного пільгового фінансування від міжнародних донорів і фінансових партнерів України. Підсумково: у найближчі два тижні коливання курсу гривні до долара очікуються у межах статистичної похибки, курс гривні до євро залежатиме від котирувань пари долар/євро на зарубіжних фінансових ринках”.

Андрій Шевчишин і Андрій Забловський вважають, що гривня на певний час опинилась у зоні відносної стабільності не лише завдяки позитиву для нас на зовнішньому ринку, але й на внутрішньому, де сформувались сприятливі сезонні тренди. Це і традиційне весняне збільшення пропозиції валюти на міжбанківському ринку з боку агросектора, і зменшення попиту на неї з боку імпортерів на міжбанку, а також з боку населення на готівковому ринку.

“До середини березня курс перебуватиме у незначному боковому тренді, коливання будуть у невеликому діапазоні без явно вираженого напрямку, – аналізує Андрій Шевчишин. – Короткочасні перекоси курсу на міжбанку можливі, якщо у якийсь день буде значний стрибок попиту на валюту на міжбанку. Такий приклад мав місце в останній тиждень лютого, коли великий покупець придбав за раз близько півмільйона доларів. Курс підстрибнув, але Нацбанк за рахунок продажу валюти швидко відрегулював ситуацію. На готівковому ринку залишиться висока пропозиція валюти з боку банків і пунктів обміну валюти і може зростати її пропозиція з боку населення. На безготівковому ринку фізичних осіб продовжиться формування потужного профіциту і перехід безготівкової валюти в гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), привабливість яких зростає на фоні сезонних валютних трендів. Курс продажу готівкового долара залишиться у вузьких межах: 43,3–43,4 грн/долар у продажу і 42,8–42,9 у купівлі”.

Реклама

Андрій Забловський застеріг: девальваційні очікування курсу гривні не зникли, а лише призупинились.

“У країні, яка п’ятий рік веде важку війну, економіка якої виживає лише завдяки сотням мільярдів доларів допомоги з-за кордону таке неможливо в принципі, – акцентував Андрій Забловський. – Державний борг іде до 120% валового внутрішнього продукту, Україна, на жаль, змушена його нарощувати. Тому у цьому році гривня й надалі дешевшатиме. Поки цей тренд залишається контрольованим з боку Нацбанку”.

Продавати чи купувати додали і євро

Олег Пендзин говорить, що у перші два місяці поточного року тренд курсу гривні до долара нагадує сценарій минулого року, тільки на вищому ціновому рівні.

Реклама

“Якщо у січні-лютому 2025 року на готівковому ринку був максимум середнього курсу близько 43 грн/долар, то у поточному році він на 40 коп. вищий, – підкреслив Олег Пендзин. – З весни починається низхідний тренд курсу долара, як і торік, і він буде тривалим через фінансові чинники, про які я говорив вище. Це дає однозначну відповідь, чи варто наразі купувати долари або цінні папери, номіновані у валюті. Як і раніше, поза конкуренцією залишаються гривневі ОВДП з середнім неоподатковуваним доходом у 14% річних. Удвічі менше можна заробити на гривневих депозитах, однак у будь-якому разі це вигідніше, ніж сподіватися на прибуток у доларах від зростання курсу за рік”.

Андрій Шевчишин наполягає на диверсифікації інвестиційного портфеля: в нинішніх умовах у ньому повинна бути не лише валюта, але й гривневі фінансові інструменти, наприклад, ОВДП. Та, на думку експерта, не варто на спаді курсу продавати валюту, аби реінвестувати її у цінні папери – їх вигідніше купувати з нових заробітків.

Андрій Забловський також зазначив, що попит на ОВДП серед фізичних осіб продовжує зростати. За даними Мінфіну, у лютому поточного року населення збільшило інвестиції в ОВДП на 50%. На 1 березня громадяни України мали ОВДП на суму майже 122 млрд грн. Середня дохідність паперів становила 14,3% річних у гривні, 3,14% – у доларах і 3,8% – у євро. Всього на руках у населення вже понад 6% всього обсягу портфеля українських ОВДП, рештою володіють Нацбанк – 33%, комерційні банки – майже 48%, юридичні особи – близько 13%.

“Номінальна вартість однієї гривневої облігації становить 1000 грн, валютних – 1000 доларів або 1000 євро, очевидно, що широким верствам найдоступніші гривневі, – уточнив експерт. – Головною причиною того, що українці мало довіряють цьому інвестиційному інструменту – побоювання втратити заощадження, бо готівкова валюта на руках їм здається надійнішою за віртуальні цінні папери”.

Реклама

Але долар, за словами Андрія Забловського – не найнадійніший прихисток для заощаджень. Якщо взяти його купівельну спроможність, то за 25 років долар знецінився майже вдвічі, тобто зараз на нього можна придбати товарів та послуг у два рази менше, ніж у 2000 році. Найвигіднішими для довготривалих інвестувань залишаються лише банківські метали: золото і срібло.