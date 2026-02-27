- Дата публікації
Україна та Росія домовилися про часткове перемир’я: де припинять вогонь
Наразі в районі проведення ремонтних робіт на АЕС триває розмінування.
Відбулося локальне припинення вогню, яке дозволило відновити резервне електропостачання 330 кВ для Запорізької атомної електростанції, що в тимчасово окупованому Енергодарі.
Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
Зазначається, що за посередництва МАГАТЕ набуло чинності «ще одне локальне припинення вогню». Воно яке дозволило відновити резервне електропостачання 330 кВ для ЗАЕС.
«Тривають роботи з розмінування, щоб забезпечити безпечний доступ ремонтних бригад», — наголосив генеральний директор організації Рафаель Гроссі.
Ситуація навколо ЗАЕС
Понад тиждень тому в МАГАТЕ заявили, що Запорізька АЕС працює у критичному режимі, бо залежить від єдиної вцілілої лінії електропередавання. В організації попереджали про ризики для охолодження реакторів через втрату резервного живлення.
Гендиректор МАГАТЕ Гросі торік у листопаді заявив, що в разі підписання мирного плану ЗАЕС мала б отримати «особливий статус». Водночас Reuters повідомляло, що нібито пропонується перезапустити станцію під наглядом МАГАТЕ, а виробництво електроенергії буде розподілятися порівну між Росією та Україною.
Від осені 2025-го відбулося кілька раундів переговорів між Україною і Росією. Президент Володимир Зеленський розповів, що досі найскладніше питання — територій. Зокрема, каже він, що «атомна електростанція — це також стосується територій».
Водночас джерела «УП» днями повідомило, що під час нової тристоронньої зустрічі ключовим в обговоренні буде управління окупованою Запорізькою АЕС. За даними джерел, питання хто і яким чином відповідатиме за управління станцією є «чутливим».