Запорізька АЕС працює у критичному режимі: МАГАТЕ б’є на сполох

Запорізька АЕС

Запорізька АЕС вже понад тиждень перебуває у критичному стані, залежачи від єдиної вцілілої лінії електропередач. Очільник МГАТЕ Рафаель Гроссі попереджає про ризики для охолодження реакторів через втрату резервного живлення.

Про це пише Reuters із посиланням на ядерне агентство ООН.

Контрольована росіянами ЗАЕС нині працює лише від однієї зовнішньої лінії електропостачання — резервну було втрачено понад тиждень тому.

Гроссі повідомив, що лінія «Феросплавна-1» відключилася 10 лютого «ймовірно, внаслідок військової активності». За словами гендиректора МАГАТЕ, атомна електростанція тепер отримує живлення лише через лінію «Дніпровська».

Зовнішні лінії живлення ЗАЕС вже не раз виходили з ладу. Торік був період, коли обидві не працювали майже місяць, через що станція змушена була перейти на дизельні генератори.

Гроссі також зазначив, що постійні спостерігачі агентства намагаються з’ясувати масштаби пошкоджень, але через обмеження безпеки не мають доступу до розподільчого вузла.

«МАГАТЕ готове точно повідомити про характер пошкоджень і будь-який їхній вплив на ядерну безпеку та захищеність», — сказав він.

Питання контролю над станцією залишається одним із ключових у перемовинах між Україною та Росією щодо врегулювання війни, яка триває вже майже чотири роки.

Що буде з ЗАЕС у разі мирної угоди чи перемир’я?

Нагадаємо, у листопаді 2025 року гендиректор МАГАТЕ заявляв, що в разі перемир’я ЗАЕС має отримати «особливий статус», оскільки її робота неможлива без згоди обох сторін. Згідно з проєктом мирного плану, який цитувало Reuters, пропонується перезапустити станцію під наглядом агентства, а вироблену електроенергію ділити навпіл між Україною та РФ. Гроссі підкреслив, що питання розподілу енергії вирішуватимуть сторони, але роль МАГАТЕ у забезпеченні безпеки залишається ключовою.

У грудні президент України Володимир Зеленський заявив, що ключовими спірними питаннями мирного плану залишаються Донеччина та статус ЗАЕС. Росія прагне зберегти контроль над станцією, тоді як Україна наполягає на демілітаризації, інакше об’єкт не працюватиме. США пропонують спільне управління: якщо вони візьмуть станцію під контроль, Україна отримає до неї доступ. Також РФ готова залишити частини Харківщини, Сумщини та Дніпропетровщини, але щодо Херсона та Запоріжжя позиції залишаються непохитними.