Винищувачі США "взяли на приціл" військові літаки Росії біля Аляски
П’ять російських військових бортів, серед яких літак-розвідник А-50, увійшли до ідентифікаційної зони Аляски. Попри регулярність таких польотів, США відправили на перехоплення свої винищувачі.
Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) підняло в повітря дев’ять винищувачів для перехоплення російської авіагрупи в зоні розпізнавання ППО Аляски. Йдеться про п’ять російських стратегічних бомбардувальників Ту-95, винищувачів Су-35 та літак-розвідник А-50.
Про це пише Independent.
Для реагування на появу російських літаків поблизу узбережжя Аляски США підняли в повітря дев’ять винищувачів. Причиною стало виявлення п’яти російських бортів у районі.
У NORAD повідомили, що 19 лютого їхні системи зафіксували та супроводжували два стратегічні бомбардувальники Ту-95, два винищувачі Су-35 і літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, які увійшли до прибережної зони ідентифікації протиповітряної оборони Аляски.
У відповідь командування відправило два F-16, два F-35, літак E-3 та чотири повітряні танкери KC-135. Їхнім завданням було перехопити російські літаки, встановити їхню ідентичність і супроводити за межі зони ADIZ.
Чи зайшли літаки РФ до повітряного простору США?
У військовому відомстві підкреслили, що подібна активність російської авіації в цьому районі трапляється регулярно й зазвичай не вважається прямою загрозою. Також зазначається, що літаки не заходили у повітряний простір США або Канади.
Зона ADIZ Аляски є частиною міжнародного повітряного простору, де завершується юрисдикція США і Канади, але всі повітряні судна повинні бути оперативно ідентифіковані з міркувань безпеки.
Що відомо про інші військові польоти РФ біля Аляски?
Нагадаємо, 2024 року два російські бомбардувальники Ту-95МС у супроводі винищувачів дев’ять годин літали над Беринговим і Чукотським морями поблизу Аляски. Командування ППО Північної Америки виявило чотири літаки РФ у своїй ідентифікаційній зоні, проте вони залишалися в міжнародному повітряному просторі, не порушуючи кордонів США чи Канади.
18 лютого 2025 року NORAD виявило російські військові літаки в розпізнавальній зоні ППО Аляски. Вони залишалися в міжнародному повітряному просторі, не порушуючи кордонів США чи Канади.
У вересні того ж року США підняли авіацію (винищувачі F-16, літаки E-3 та дозаправники) для перехоплення російських Ту-95 і Су-35 у міжнародному повітряному просторі поблизу Аляски. Інцидентів під час місії не зафіксовано.