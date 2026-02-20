Винищувачі США "взяли на приціл" військові літаки Росії біля Аляски

Американський винищувач F-35 / © Associated Press

Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) підняло в повітря дев’ять винищувачів для перехоплення російської авіагрупи в зоні розпізнавання ППО Аляски. Йдеться про п’ять російських стратегічних бомбардувальників Ту-95, винищувачів Су-35 та літак-розвідник А-50.

Про це пише Independent.

Для реагування на появу російських літаків поблизу узбережжя Аляски США підняли в повітря дев’ять винищувачів. Причиною стало виявлення п’яти російських бортів у районі.

У NORAD повідомили, що 19 лютого їхні системи зафіксували та супроводжували два стратегічні бомбардувальники Ту-95, два винищувачі Су-35 і літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, які увійшли до прибережної зони ідентифікації протиповітряної оборони Аляски.

У відповідь командування відправило два F-16, два F-35, літак E-3 та чотири повітряні танкери KC-135. Їхнім завданням було перехопити російські літаки, встановити їхню ідентичність і супроводити за межі зони ADIZ.

Чи зайшли літаки РФ до повітряного простору США?

У військовому відомстві підкреслили, що подібна активність російської авіації в цьому районі трапляється регулярно й зазвичай не вважається прямою загрозою. Також зазначається, що літаки не заходили у повітряний простір США або Канади.

Зона ADIZ Аляски є частиною міжнародного повітряного простору, де завершується юрисдикція США і Канади, але всі повітряні судна повинні бути оперативно ідентифіковані з міркувань безпеки.

Що відомо про інші військові польоти РФ біля Аляски?

Нагадаємо, 2024 року два російські бомбардувальники Ту-95МС у супроводі винищувачів дев’ять годин літали над Беринговим і Чукотським морями поблизу Аляски. Командування ППО Північної Америки виявило чотири літаки РФ у своїй ідентифікаційній зоні, проте вони залишалися в міжнародному повітряному просторі, не порушуючи кордонів США чи Канади.

18 лютого 2025 року NORAD виявило російські військові літаки в розпізнавальній зоні ППО Аляски. Вони залишалися в міжнародному повітряному просторі, не порушуючи кордонів США чи Канади.

У вересні того ж року США підняли авіацію (винищувачі F-16, літаки E-3 та дозаправники) для перехоплення російських Ту-95 і Су-35 у міжнародному повітряному просторі поблизу Аляски. Інцидентів під час місії не зафіксовано.