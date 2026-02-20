Гавкає замість нявкати: що відомо про найтаємничішу кішку пустелі (відео)

Барханна кішка / © blik.ua

Реклама

Барханна кішка залишається однією з найбільш невловних істот на планеті. Цей єдиний у світі представник котячих, що мешкає виключно в пустелях, досі приховує межі свого справжнього ареалу проживання.

Про це повідомляє Iflscience.

Попри широку географію — від спекотного Марокко до степів Казахстану та пісків Пакистану — науковці не можуть точно накреслити карту їхнього розселення. Причина криється у неймовірній скритності тварин: вони ведуть одиночний спосіб життя та майже не залишають слідів на піску.

Реклама

Ці мініатюрні хижаки важать лише 1–3 кг. А довжина їхнього тіла не перевищує 57 см. Проте за тендітною зовнішністю ховається ідеальний механізм для виживання в екстремальних умовах. Хвіст тварини у півтора раза довший за тулуб, що допомагає маневрувати. Гострий слух дозволяє виявляти гризунів, птахів та рептилій навіть під товщею піску. Окрім цього, кішки майстерно риють нори та закопують здобич, щоб повернутися до трапези пізніше.

Найбільш незвичайною особливістю барханної кішки є її голос. У період розмноження ці тварини видають різкі звуки, які більше нагадують гавкіт собаки, ніж звичне котяче нявкання. Саме за допомогою таких специфічних криків вони знаходять партнерів на величезних пустельних територіях.

Незважаючи на сучасні технології, барханна кішка залишається справжньою загадкою для зоологів, продовжуючи підтверджувати свій статус найбільш таємничого мешканця пустелі.

Нагадаємо, на річці Прут поблизу Коломиї оселилася велика зграя лебедів, серед яких орнітологи-аматори помітили рідкісного для Прикарпаття гостя — лебедя-кликуна.

Реклама

Раніше повідомлялося, у Криворізькому районі на Дніпропетровщині помітили луня польового — рідкісного представника родини яструбових, який має охоронний статус в Україні.