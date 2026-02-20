Лает вместо мяукать: что известно о самой таинственной кошке пустыни (видео)

Барханная кишка / © blik.ua

Барханная кошка остается одним из самых неуловимых существ на планете. Этот единственный в мире представитель кошачьих, обитающий исключительно в пустынях, до сих пор скрывает границы своего настоящего ареала обитания.

Несмотря на широкую географию — от жаркого Марокко до степей Казахстана и песков Пакистана, ученые не могут точно начертить карту их расселения. Причина кроется в невероятной скрытности животных: они ведут одиночный образ жизни и почти не оставляют следов на песке.

Эти миниатюрные хищники весят всего 1–3 кг. А длина их тела не превышает 57 см. Однако за хрупкой внешностью скрывается идеальный механизм выживания в экстремальных условиях. Хвост животного в полтора раза длиннее туловища, что помогает маневрировать. Острый слух позволяет обнаруживать грызунов, птиц и рептилий даже под толще песка. Кроме того, кошки мастерски роют норы и закапывают добычу, чтобы вернуться к трапезе позже.

Наиболее необычной особенностью барханной кошки является ее голос. В период размножения эти животные издают резкие звуки, больше напоминающие лай собаки, чем привычное кошачье мяуканье. Именно с помощью таких специфических криков они обретают партнеров на огромных пустынных территориях.

Несмотря на современные технологии, барханная кошка остается подлинной загадкой для зоологов, продолжая подтверждать свой статус наиболее таинственного обитателя пустыни.

