На фоне непогоды и энергетических вызовов в Одесской области «Укрзализныця» усиливает железнодорожное сообщение. Поезд №54/53 Одесса — Днепр переходит на ежедневный график курсирования.

Об этом сообщили в «Укрзализныце».

Теперь из Одессы поезд начнет курсировать ежедневно с 22 февраля. А с Днепра ежедневные рейсы стартуют с 23 февраля. Маршрут поезда охватывает ключевые станции: Вознесенск, Помощную, Кропивницкий, Знаменку, Александрию и Каменское. Это позволит обеспечить стабильное транспортное сообщение для жителей нескольких областей.

«Билеты на ежедневные рейсы уже доступны от 199 гривен в мобильном приложении Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов», — заверили в «Укрзализныци».

Напомним, в Украине от 17 февраля поезд №21/22 сообщением Харьков — Львов будет курсировать по обновленному расписанию.

Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» обновила график движения на 20 февраля из-за ситуации в безопасности в нескольких регионах. Часть поездов сменила конечные остановки, а на отдельных участках привлечены автобусные перевозки.