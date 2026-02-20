Владимир Зеленский

Западные медиа продолжают раскрывать шокирующие страницы первых дней полномасштабного российского вторжения. Оказалось, что физическая ликвидация высшего военно-политического руководства Украины была не просто с стратегическим планом Кремля, а реальной спецоперацией, которая разворачивалась прямо в центре Киева.

Об этом пишет The Guardian.

По информации журналистов, украинские спецслужбы владели информацией о подготовке покушения еще до первых ракетных ударов по территории государства. 22 февраля, за два дня до начала массированного наступления, Владимиру Зеленскому передали секретную разведывательную доклад.

Как утверждают в издании, документ содержал тревожные данные: жизни главы государства угрожает прямая и непосредственная опасность. Разведка сообщила, что на территорию Украины уже начали заходить специальные группы российских ликвидаторов, главной целью которых является президент.

На следующий день, 23 февраля, в Мариинском дворце в Киеве состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

По информации The Guardian, Зеленский откровенно сообщил иностранным коллегам о ситуации. Во время переговоров он прямо сказал президентам, что это, вероятно, может быть в последний раз, когда они видят его живым.

«На следующий день, на пасмурной встрече с польским и литовским президентами в величественном Мариинском дворце в Киеве, Зеленский сказал им, что это может быть в последний раз, когда они видят его живым», — говорится в материале.

Сразу после завершения официальной части лидеров Польши и Литвы срочно были эвакуированы из Киева из соображений безопасности.

24 февраля киллеры были в шаге от ОП

Наиболее критический момент наступил 24 февраля. Как рассказали журналисты, когда российские ракеты атаковали украинские города, руководство государства собралось в Офисе президента для координации действий.

«При встрече с политическими лидерами в комнату ворвалась его охрана и вывела его оттуда: по их словам, была информация об авиаударах президентским офисом и, возможно, о нахождении вблизи отрядов убийц», — говорится в материале.

Благодаря быстрым и профессиональным действиям службы безопасности планы врага по ликвидации президента Украины в первые часы войны были сорваны.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал главное препятствие миру. По его словам, во время мирных переговоров в Женеве Украина и Россия продвинулись в вопросах военного направления. Однако в политических вопросах, таких как Донбасс, у Киева и Москвы разная позиция.