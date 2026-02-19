Потенциальное соглашение России с НАТО: Зеленский сделал жесткое заявление

Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал потенциальный документ между Россией и НАТО. Его американцы, возможно, европейцы обсуждают с Кремлем.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

«Я знаю, что американцы, а возможно, и некоторые европейцы обсуждают новый документ с Россией между НАТО и Россией», — отмечает украинский лидер.

Он акцентировал: когда у них будет такой документ, они смогут обсуждать все.

«Но для меня важно, чтобы они обсуждали наше потенциальное место в НАТО с нами. Не только с россиянами — с нами. Ибо это касается нас. Хотя они могут это делать и без нас», — отметил он.

Зеленский признает, что, может быть, мы чего-то не знаем. В то же время президент подчеркнул, что власти будут реагировать на неожиданности, если таковые будут.

Украина выполнила обязательство перед НАТО

По словам президента, Украина выполнила все необходимые шаги по вступлению в НАТО, и теперь решение зависит от партнеров. Об этом Зеленский сказал в интервью Пирсу Моргану.

«Мы уже сделали то, что должны были сделать. Мы сказали, что хотим и готовы быть частью НАТО, быть сильной частью и укреплять всех союзников. Что мы можем сделать больше? Ничего. А теперь мяч на стороне наших партнеров, стран НАТО», — сказал президент.

В то же время, он подчеркнул: никакие решения США и России относительно членства Украины не могут приниматься без участия Киева.

Зеленский также отметил, что в Вашингтоне пока не видят Украину в НАТО, однако это не означает, что такая перспектива исключена в будущем. Президент добавил, что вопрос вступления в настоящее время зависит не от Украины.

Ранее Буданов назвал истинную причину, по которой РФ блокирует вступление Украины в НАТО. Да, для Кремля это ключевой элемент в оправдании своей агрессии. Государство-агрессорка и дальше будет продвигать идею внеблокового статуса Украины. Россияне неоднократно отмечали, что, по логике РФ, вступление нашего государства в Альянс несет «идеологическую и экзистенциальную угрозу» для существования Российской Федерации.