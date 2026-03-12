Какой праздник 13 марта 2026 года / © ТСН

13 марта 2026 года — пятница. 1478-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

13 марта верующие празднуют День перенесения мощей святого Никифора, патриарха Царьградского / © pexels.com

Завтра, 13 марта, верующие празднуют День перенесения мощей святого Никифора, патриарха Царьградского. Святой Никифор был патриархом Константинополь и ревностным защитником почитания святых икон во время иконоборческих споров. За свою позицию он подвергся преследованиям от императора Лев V Армянин и был сослан на остров Принкипо, где умер в 828 году. После окончательного восстановления иконопочитания 846 года во время правления императрицы Феодора его честные мощи торжественно перенесли в Константинополь и положили в храме Святых Апостолов. Это событие стало знаком победы православия над иконоборчеством.

13 марта в Украине и мире празднуют День драгоценностей / © pexels.com

13 марта в Украине и мире празднуют День драгоценностей. Этот день напоминает особую роль драгоценностей в культуре человечества. Драгоценные камни — такие как алмазы, рубины, сапфиры и изумруды — издавна символизировали власть, богатство, любовь и духовную силу. Они украшали короны правителей, религиозные реликвии и ювелирные украшения, передаваемые из поколения в поколение. Также свято обращает внимание на искусство ювелиров, ведь создание украшений требует большого мастерства, точности и творчества.

13 марта Всемирный день осведомленности об эндометриозе / © pexels.com

Также 13 марта Всемирный день осведомленности об эндометриозе. Его цель — привлечь внимание к проблеме, распространить знания о симптомах и поддержать людей, живущих с этой болезнью. Эндометриоз — это хроническое гинекологическое заболевание, когда ткань, подобная слизистой матки, разрастается вне ее. Из-за этого могут возникать сильные боли, нарушения менструального цикла и проблемы с фертильностью. По данным медицинских исследований, эндометриоз поражает примерно каждую десятую женщину репродуктивного возраста в мире. Однако диагностика часто затягивается на годы, ведь симптомы могут быть разными и не всегда сразу связываются с этим заболеванием.

13 марта Международный день победы каждой девушки / © pexels.com

А еще 13 марта Международный день победы каждой девушки. Его цель — напомнить о важности равных возможностей для девушек в сфере образования, науки, спорта, творчества и общественной жизни. День подчеркивает, что каждая девушка имеет право на мечты, развитие и собственные победы как большие, так и ежедневные. Инициативы этого дня также направлены на привлечение внимания к проблемам, с которыми могут сталкиваться девушки в разных странах: ограниченный доступ к образованию, социальное неравенство или дискриминация.