Какой завтра, 13 марта, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Завтра, 13 марта, Всемирный день осведомленности об эндометриозе. Верующие чтят перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского. До Нового года осталось 294 дня.
13 марта 2026 года — пятница. 1478-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 13 марта, верующие празднуют День перенесения мощей святого Никифора, патриарха Царьградского. Святой Никифор был патриархом Константинополь и ревностным защитником почитания святых икон во время иконоборческих споров. За свою позицию он подвергся преследованиям от императора Лев V Армянин и был сослан на остров Принкипо, где умер в 828 году. После окончательного восстановления иконопочитания 846 года во время правления императрицы Феодора его честные мощи торжественно перенесли в Константинополь и положили в храме Святых Апостолов. Это событие стало знаком победы православия над иконоборчеством.
13 марта в Украине и мире празднуют День драгоценностей. Этот день напоминает особую роль драгоценностей в культуре человечества. Драгоценные камни — такие как алмазы, рубины, сапфиры и изумруды — издавна символизировали власть, богатство, любовь и духовную силу. Они украшали короны правителей, религиозные реликвии и ювелирные украшения, передаваемые из поколения в поколение. Также свято обращает внимание на искусство ювелиров, ведь создание украшений требует большого мастерства, точности и творчества.
Также 13 марта Всемирный день осведомленности об эндометриозе. Его цель — привлечь внимание к проблеме, распространить знания о симптомах и поддержать людей, живущих с этой болезнью. Эндометриоз — это хроническое гинекологическое заболевание, когда ткань, подобная слизистой матки, разрастается вне ее. Из-за этого могут возникать сильные боли, нарушения менструального цикла и проблемы с фертильностью. По данным медицинских исследований, эндометриоз поражает примерно каждую десятую женщину репродуктивного возраста в мире. Однако диагностика часто затягивается на годы, ведь симптомы могут быть разными и не всегда сразу связываются с этим заболеванием.
А еще 13 марта Международный день победы каждой девушки. Его цель — напомнить о важности равных возможностей для девушек в сфере образования, науки, спорта, творчества и общественной жизни. День подчеркивает, что каждая девушка имеет право на мечты, развитие и собственные победы как большие, так и ежедневные. Инициативы этого дня также направлены на привлечение внимания к проблемам, с которыми могут сталкиваться девушки в разных странах: ограниченный доступ к образованию, социальное неравенство или дискриминация.