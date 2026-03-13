В сенате США заявили о «старческом маразме» Трампа из-за войны против Ирана

Конгресс США

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи, член комитета Сената США по международным отношениям, назвал конфликт Соединенных Штатов с Ираном «самой некомпетентной и непоследовательной войной, которую Америка вела за последнее столетие».

Об этом сообщает CNN.

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, Мерфи также подверг жесткой критике президента США Дональда Трампа, обвинив его в «старческом маразме» и «потере ума».

«Это самая некомпетентная, самая непоследовательная война, которую Америка вела за последние 100 лет, и это о многом говорит. У этой администрации нет представления, что она делает. Нет никакого жизнеспособного плана войны. Они каждый день меняют свои цели и задачи», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что сочувствует американским военным, вынужденным выполнять приказы руководства.

«Я очень сочувствую нашим солдатам и военным руководителям, которые получают указания от теряющего рассудок старика», — заявил Мерфи.

По словам сенатора, ход войны «ужасен» и может дорого стоить гражданам США — как в финансовом, так и в плане безопасности.

«Цены растут, [Ормузский] пролив закрыт. Иран все еще сохраняет способность наносить удары по нашим региональным союзникам… Ядерная программа все еще существует. Это сплошная катастрофа, и в этом виноват один человек, Дональд Трамп, который ежедневно меняет свое мнение о том, какова должна быть эта война», — добавил Мерфи.

