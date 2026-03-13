Нефть резко подорожала на фоне новых угроз Ирана

Цены на нефть пошли вверх / © Reuters

Цены на нефть вечером 12 марта подскочили к отметке около 100 долларов за баррель на фоне атак на танкеры в Персидском заливе и новых угроз со стороны Ирана.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent в данный момент выросли на 10,4% — до 101,59 доллара за баррель. Впоследствии часть роста была потеряна, ведь на рынке сохраняются сомнения в том, хватит ли выпуска стратегических резервов, чтобы смягчить последствия возможного дефицита поставок с Ближнего Востока.

В то же время фьючерсы на американскую нефть поднялись на 8,7% — до 94,85 доллара за баррель, тогда как Brent позже торговалась чуть ниже психологической отметки в 100 долларов.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил в четверг с заявлением, которое зачитали на государственном телевидении. В ней он подчеркнул, что Тегеран отомстит за погибших, а также пообещал удерживать Ормузский пролив закрытым и атаковать американские военные базы. Это его первые публичные слова после того, как он сменил своего убитого отца.

Между тем, по данным иракских силовиков, два топливных танкера в иракских водах были атакованы иранскими лодками, начиненными взрывчаткой. Иракское чиновник также заявил государственным медиа, что нефтяные порты страны «полностью остановили работу».

«Рынок остается очень озабоченным происходящим в Ормузском проливе, и, по сути, информация, которую мы получаем за последние 24 часа, не слишком хороша», — сказал старший валютный стратег NAB Родриго Катрил.

Ранее Иран уже активизировал атаки на торговые суда в Ормузском проливе. С начала боевых действий количество пораженных кораблей в регионе возросло не менее до 16.

Тегеран также предупредил мир готовиться к скачку цен на нефть до 200 долларов за баррель. В то же время министр энергетики США Крис Райт в четверг заявил, что мировые цены вряд ли достигнут такого уровня.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире экспортер нефти Saudi Aramco ведет переговоры с двумя украинскими компаниями, занимающимися производством дронов-перехватчиков.

Мы ранее информировали, что РФ ежедневно получает от экспорта энергоносителей около полумиллиарда долларов, что позволяет агрессору покупать тысячи беспилотников для продолжения войны.