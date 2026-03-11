Реклама

В понедельник, 9 марта, мировая цена нефти марки Brent достигла $119 — самого высокого за последние четыре года уровня. После заявления Дональда Трампа, что война с Ираном почти завершена, потому что у Тегерана якобы уже нет ВМФ и ВВС, рынки немного успокоились. По состоянию на вечер среды, 11 марта, цена Brent держалась на отметке $91. Но руководители нефтегазовых компаний стран Персидского залива, в частности саудовской Aramco, — крупнейшего экспортера нефти в мире, предупреждают: если Ормузский пролив будет оставаться заблокированным, это будет иметь катастрофические последствия.

ТСН.ua уже писал, что Ормузский пролив — это ключевой коридор, соединяющий Персидский залив с океаном. Через него проходят более 20% мировых поставок нефти и газа. В настоящее время движение танкеров через Ормузский пролив почти остановлено. Страны региона вынуждены сокращать добычу. Около 90% экспортируемых через Ормузский пролив нефти и газа покупали страны Азии. Саудовская Аравия и ОАЭ перенаправляют экспорт нефти через порты в Красном море, поэтому эксперты ожидают увеличения предложения на рынке. Со сжиженным газом (СПГ) ситуация гораздо сложнее. Крупнейший в мире завод в Катаре так и не возобновил экспорт.

Военное командование Ирана угрожает, что цена на нефть может достигнуть $200. Западные СМИ сообщают, что с начала очередной войны снарядами в Ормузском проливе были поражены уже 14 судов. Дональд Трамп обещает обеспечить конвоирование танкеров. Но до сих пор никаких подробностей о том, как это будет происходить, и будет ли вообще, Белый дом не предоставил. А министр энергетики США Крис Райт сначала запостил сообщение с видео, а затем удалил его из соцсетей, где ВМС США якобы успешно сопроводили нефтяной танкер через Ормузский пролив.

Стоит ли ожидать очередного ценового шока на энергетическом рынке? И есть ли у Трампа «план Б», если Иран не разблокирует Ормузский пролив? Читайте в материале ТСН.ua.

Нефтяной коллапс: иранский режим вряд ли упадет

Тегеран грозится не пропускать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, который западные СМИ уже окрестили «долиной смерти», продолжая варить по энергетическим и военным объектам в странах Персидского залива, пока США и Израиль не прекратят свои удары. И, несмотря на заявления Трампа, что война с Ираном почти завершена, он также обещает ударить в двадцать раз сильнее, если Тегеран будет блокировать свободное судоходство в регионе. CNN, ссылаясь на отчеты американской разведки, сообщает, что Иран начал минировать Ормузский пролив.

«Минение пока не масштабно. За последние дни было установлено несколько десятков мин. Но, по словам одного из источников, у Ирана все еще есть от 80% до 90% своих малых лодок и минных заградителей, поэтому его силы вполне могут установить сотни мин на этом водном пути», — говорится в материале телеканала.

Впоследствии Центральное командование США сообщило, что американские военные уничтожили 16 минных заградителей Ирана. Однако Ормузский пролив это не разблокировало, как и заявления Пентагона о сокращении иранских атак более чем на 80% от начала очередной фазы войны 28 февраля. Более того, израильские чиновники и разведка не уверены в падении иранского режима. Официально США и Израиль заявляют, что их цель — уничтожить ядерную и ракетную программу Тегерана — хоть и призывают иранцев выходить на улицы, чтобы свергнуть режим аятолла.

По меньшей мере, 150 американских военных ранены и 7 погибли с начала войны США и Израиля против Ирана. За это время Тегеран атаковал штаб-квартиру ВМС США в Бахрейне, повредил уникальную американскую радиолокационную станцию раннего предупреждения о ракетном нападении в Катаре и радар современной системы О THAAD. Все это плюс расходы на военную кампанию против Ирана уже обошлись США в $5-10 млрд. Вдобавок к росту напряжения в отношениях между Америкой и странами Персидского залива, выражающими все большее недовольство из-за экономических и военных потерь.

К тому же, американские СМИ, ссылаясь на отчеты американской разведки, сообщали, что Россия предоставляет Ирану спутнику разведданные о местонахождении и перемещении американских войск, кораблей и самолетов, а Пекин, являющийся главным покупателем иранской нефти, готовится предоставить Тегерану финансовую помощь, запасные части. Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф заявил, что Путин во время телефонного разговора с Трампом на днях заверил его, что Россия не передает Ирану разведданные.

«Итак, знаете, мы можем поверить им на слово. Будем надеяться, что они не обмениваются (разведданными — Ред.)», — добавил Виткофф.

Исторический ценовой шок: нефть по $150 за баррель

Только в течение нескольких первых дней войны с Ираном, США, Израиль и союзники потратили более 800 ракет-перехватчиков в системы ПВО Patriot, сбивая иранские баллистические ракеты и дешевые «шахеды». Для сравнения, за все годы полномасштабной войны Украина получила лишь 600 таких ракет в Patriot. По словам Владимира Зеленского, еще год назад Украина предлагала США «дроновое соглашение», состоявшее из перехватчиков и не только.

Сейчас такой запрос в Украину есть со стороны стран Ближнего Востока. Как известно, первые украинские специалисты по перехвату дронов уже работают в странах Персидского залива, помогая противодействовать иранским «шахедам». В интервью ирландскому блоггеру Кейлину Робертсону президент Зеленский ответил, что у Украины есть карты и все это поняли, а США обратились за помощью именно в Украину, а не во Францию или Германию.

«Я думаю, что год назад я тоже их имел (карты, ведь во время скандальной встречи с Зеленским в Белом доме год назад Трамп кричал, что у президента Украины нет карт в войне с Россией — Ред.), но мы не показывали. Но теперь все поняли, что мы их имеем. Да, это правда», — добавил Зеленский.

Что касается Франции, Эммануэль Макрон заявил, что Париж и союзники направляют в Ормузский пролив оборонную миссию — восемь фрегатов, два десантных корабля и авианосец — для восстановления судоходства. Неизвестно, будут ли они конвоировать нефтяные танкеры, а также как эти корабли будут взаимодействовать с американскими силами в регионе. Как и неизвестно, какое количество оружия для впечатления судов в Ормузском проливе имеет Иран. Все это повлияет и на мировые энергетические рынки.

Несмотря на заявления Международного энергетического агентства по рекордному высвобождению запасов нефти — 400 млн баррелей, эксперты говорят, что этого будет недостаточно, чтобы сдержать рост цен. Консалтинговая компания по энергетике Wood Mackenzie прогнозирует повышение стоимости сырой нефти до $150, что может превысить исторический максимум в $147 в 2008 году.

По словам старшего научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Клейтона Сигла, иранский флот в значительной степени недееспособен. Иран может поражать танкеры баллистическими и крылатыми ракетами, с которыми американские войска смогут относительно легко справиться. Гораздо большее беспокойство, как отмечает эксперт, вызывают иранские скоростные катера, морские мины и «шахеды».

«Любые попытки обойти пролив по трубопроводам (с выходом в порты в Красном море, которые имеют Саудовская Аравия и ОАЭ — Ред.) принесут лишь ограниченное облегчение. Вместе эти маршруты покрывают только часть обычного трафика через Ормузский пролив. Если нынешние перебои в мировом судоходстве продлятся неделями, давление на мировые рынки усилится», — отмечает старший научный сотрудник Института Гудзона Джан Касапоглу.