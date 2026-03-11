Критическое сырье становится дефицитом из-за войны в Иране: мир оказался на пороге нового кризиса

Война в Иране спровоцировала острый дефицит серы

Реклама

Резкий рост цен на серу продемонстрировал, как последствия войны в Иране распространяются далеко за пределы энергетических рынков, нанося удар по глобальным цепям поставок. Судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, что перекрыло доступ к этому критически важному ресурсу.

Об этом пишет Financial Times.

Прыжок цен и логистический коллапс

Регион Персидского залива обеспечивает 45% мирового экспорта серы, являющейся побочным продуктом переработки нефти и газа. Из-за перебоев с транспортировкой цена на это сырье в Китае, являющемся ее крупнейшим потребителем, подскочила на 15% и достигла рекордных 672 долларов за тонну. Более 44 тысяч компаний уже испытали на себе проблемы со снабжением, причем больше всего пострадал бизнес в Китае и Индии.

Реклама

"Влияние перебоев на водном пути распространяется на разные отрасли, причем и без того напряженные цепи поставок сталкиваются с наибольшей угрозой со времен пандемии Covid-19", - отмечает издание.

Даже те нефтеперерабатывающие заводы вне Ближнего Востока, которые имеют запасы серы, не могут найти суда для ее транспортировки из-за общего хаоса на рынке фрахта.

Угроза для технологий, металлургии и сельского хозяйства

Дефицит сырья стал серьезным вызовом для производителей микрочипов, использующих серную кислоту для очистки кремниевых пластин. Кроме того, полупроводниковая отрасль зависит от гелия, третья часть которого поставляется из Катара, и брома, 99% которого Южная Корея импортирует из Израиля.

Также серная кислота критически необходима для выщелачивания металлов, включая медь, никель и уран. Брокеры предупреждают, что запасов на медных заводах хватит всего на несколько недель.

Реклама

Однако наибольший удар испытывает индустрия удобрений, на которую приходится около 60% мирового спроса на серу. Крупнейшие импортеры — Марокко, Китай и Индонезия — покупают не менее половины необходимых объемов именно на Ближнем Востоке. Это усугубляет опасения по поводу глобального дефицита продовольствия накануне посевной, ведь цена на карбамид (еще один вид удобрений) уже выросла на 45%, достигнув 700 долларов за тонну.

Напомним, мировые рынки охватил страх инфляции . Цена на золото стремительно падает на фоне скачка нефти выше $100 из-за войны между США, Израилем и Ираном.