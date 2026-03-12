Позировала в профиль: модель из Панамы в трикотажном платье продемонстрировала огромную пятую точку

Грейси Бон

Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон выложила в Instagram Stories новое селфи в зеркале. Она продемонстрировала красивый образ, в котором она собралась на прогулку.

Девушка была одета в трикотажное платье в рубчик платиново-серого цвета с пикантным декольте. Наряд обтягивал фигуру Грейси, поэтому она позировала в профиль, чтобы похвастаться своей огромной пятой точкой.

У Бон были распущенные волосы и макияж с коричневой помадой и пышными ресницами.

Напомним, ранее Грейси Бон в кружевных боди похвасталась пышной грудью.