Жена актера Мэттью Макконахи вышла в свет с их 16-летней дочкой-красавицей

Камила Алвес / © Associated Press

Реклама

Камила Алвес — жена актера Мэттью Макконахи — посетила церемонию награждения «Женщина года» по версии TIME, которая состоялась в Голливуде. 44-летняя модель появилась на публике в платье-пальто очень элегантного кроя, ведь наряд имел подплечники, а также был приталенным.

V-образное декольте делало силуэт вытянутым, акцентировало внимание. А то, что платье было оттенка сливочного масла — прекрасно контрастировало с темным оттенком волос Камилы. Также женщина дополнила образ слингбеками с острым носом, лаконичным макияжем и несколькими украшениями с бриллиантами.

Камила Алвес / © Associated Press

На церемонию Камила пришла в компании своей 16-летней дочери Виды, которая очень на нее похожа. Девушка, как и мама, надела платье-жакет, но короткое. Также Вида дополнила образ черными колготками и босоножками на каблуках.

Реклама

Как и ее мама Вида распустила свои длинные роскошные волосы, сделала легкий макияж с нежными румянами на щеках и добавила лаконичный золотой кулон на шею.

Камила Алвес и Вида Макконаги / © Associated Press

Вида Макконаги уже неоднократно выходила с родителями на публику, например, в прошлом году девушка появилась на галавечере, который также посетили два ее брата.

Семья Макконахи / © Getty Images