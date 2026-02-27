Зодиакальный гороскоп на март 2025 года для всех 12 знаков

Гороскоп / © Associated Press

Реклама

Такая дислокация планет во многом определит наше мировоззрение, когда сознание окажется ка будто бы затуманенным — это осложнит понимание происходящих событий, которые будут совсем не такими, какими покажутся нам.

Полнолуние также создаст тауквадрат к Лилит в Стрельце, который принесет массу ложной информации и диффамаций, что коснется не только публичных — находящихся в центре внимания — особ, но и простых людей.

Особенностью времени также станет иллюзорность и уход в детали, за которыми общая — и истинная — картина мира будет не видна. Также в начале месяца — в период ретроградности Юпитера — не стоит принимать важные решения и делать крупные покупки, но уже 11 марта он выйдет на прямой путь, а вместе с ним уладятся многие затрудняющие нашу жизнь обстоятельства, возвращая нам привычную картину мира.

Реклама

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Звезды рекомендуют обратить пристальное внимание как на свои профессиональные позиции, где возможен полный и подробный аудит и необходимость отстаивать свой деловой авторитет, так и на состояние здоровья — тут важно не игнорировать малейшие симптомы, чтобы захватить возможный недуг на самой ранней стадии. Из хороших новостей: магнит очарования и привлекательности, который подарит Венера — ни один представитель противоположного пола не пройдет мимо, не оглянувшись.

Телец

Нежелательно делать выводы из происходящих в это время событий — не имея ни малейшего представления о побудительных причинах. по которым окружающие будут совершать те или иные поступки, и не разобравшись в причинно-следственных связях, которые к ним привели, легко сделать много досадных ошибок. Особенно бережно нужно относиться к романтическим чувствам, которые в это время только начнут зарождаться: сейчас их легко будет разрушить и очень сложно — а в некоторых случаях и невозможно — вернуть.

Близнецы

Необходимо сдерживать раздражительность, которая может одолевать в начале месяца: она негативно отразится на сразу двух важных сферах жизни — карьере и недвижимости, поэтому, чтобы впоследствии не желать о напрасно потраченных возможностях и сданных позициях, необходимо контролировать свои эмоции. Личная жизнь порадует серьезными предложениями — как о совместной жизни, так и об официальном оформлении уже сложившихся отношений, но только самим представителям знака решать, давать на них согласием или нет.

Реклама

Рак

Настоящие бенефициары месяца могут рассчитывать на везение во всех сферах жизни, и даже лунное затмение, которое, образно говоря, подставит ножку другим представителям зодиакального круга, в данном случае включит поддержку из-за рубежа — причем, как в деловом, так и в личном отношении. Главное — как можно быстрее завершить все существующие на данный момент проекты, тогда можно будет рассчитывать на начло новых, и, как следствие, серьезный карьерный рост и значительный финансовый успех.

Лев

Не стоит пытаться объяснить происходящие события, активными участниками которых поневоле станут представители знака, с логической точки зрения — скорее всего, сделать это не удастся, а, значит, нужно просто принять их как должное. В средствах в это время недостатка не будет, но экспериментировать с ними не стоит — выйдет себе дороже. Поездки окажутся успешными не только в профессиональном, но и в личном плане — в них могут завязаться романтические отношения, имеющие серьезные и долговременные перспективы.

Дева

Звезды не советуют рисковать своим бизнесом и финансами, которые могут находиться под ударом до середины апреля — на это время и стоит перенести работу над ними. Пока же желательно сосредоточиться на наведении порядка — причем, как в делах, где из хаоса удастся создать гармонию, так и в собственном организме — самое время пройти обследование, а еще лучше — отправиться для лечения и профилактики в хороший санаторий. Удачными будут публичные выступления на конференциях — как научного, так и профессионального свойства.

Весы

В любом важном деле — профессионального, карьерного или финансового характера — очень важна поддержка партнеров, в одиночку ни один вопрос решить, скорее всего, не удастся. Те, кто пока еще не обрел долгожданное личное счастье, смогут встретить человека, которого рисовали в своих мечтах, и закрутить роман, имеющий далеко идущие последствия. Не стоит отказываться от мелкой, рутинной работы: в конечном итоге она не только поможет навести порядок в делах, но и позволит обнаружить — и исправить — деталь, которая долго тормозила успешное движение вперед.

Реклама

Скорпион

Наступающий месяц — время иррациональных событий, которые невозможно будет ни предсказать, ни просчитать, да и решить важные вопросы удастся исключительно при помощи интуиции — логика в это время окажется бессильной. В отношениях с детьми и любимыми людьми нежелательно идти напролом, пытаясь заставить их поступить так, как того хочется предстаивтелям знака, лучше оставить за ними право руководствоваться собственными представлениями о том, что правильно, а что нет, тогда и упрекать в неудаче они смогут только себя.

Стрелец

Солнечное затмение привлечет особое внимание к делам близких людей и своего дома в целом — тут могут начать ломаться даже те приборы, которые служили верой и правдой очень много лет. К появлению в жизни нового человека нужно отнестись с максимальным вниманием: скорее всего, он придет в нее надолго — а в некоторых случаях, и навсегда — поэтому с этим чувством, которое со временем начнет напоминать недуг и сумасшествие, когда все понимаешь, но ничего изменить не можешь, шутить не стоит — нельзя позволить себе его потерять.

Козерог

Время, когда раздражаться будут все и вся, без исключения = работа, поездки, контакты, но особенно — окружающие люди, которые могут вести себя так, как будто бы договорились донимать представителей знака. Главное — вовремя вспомнить, что такой — не самый приятный — эффект будет обусловлен небесной конфигурацией звезд и планет: изменить его нельзя, зато можно принять «условия игры» и приноровиться к ним. Особую опасность нужно соблюдать за рулем — безрассудство и лихачество в это время недопустимы.

Водолей

Нынешний месяц для представителей знака — самый денежный в году: удастся хорошо заработать не только на месте основной деятельности, но и на выгодных подработках, которые им предложат в это время. Среди приятных неожиданностей времени можно назвать судьбоносное знакомство, способное полностью изменить жизнь, и получение долгожданных документов, на оформление которых уже никто не надеялся, но события покажут, что никогда не стоит отчаиваться — мечты сбываются тогда, когда этого совсем не ждешь.

Реклама

Рыбы

Энергии, позволяющей жить и творить, окажется настолько много, что основной задачей станет ее обуздание — вырвавшись наружу, она может «вылиться» в самые разные формы — от влюбленности до раздражительности, что не только не поможет, но и осложнит достижение поставленных — прежде всего, профессиональны — целей. Недуги, с которыми придется столкнуться, будут носить психосоматический характер, поэтому и бороться с ними нужно, врачуя не тело, а душу. Первая декада марта окажется щедрой на приятные сюрпризы — прежде всего, на подарки.

Читайте также: