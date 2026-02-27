Гороскоп на 28 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно делать добро, не думаю об отдаче

Крокусы / © Credits

Чем больше помощи вы окажете в это время тем, кто в ней нуждается, тем быстрее ваше же добро вернется вам сторицей.

Правда, помогая нуждающимся, не стоит думать об отдаче, которую она принесет, — пусть правая рука не знает о том, что делает левая.

Овен

Сочувствуя другим, ни в коем случае нельзя жалеть себя, даже если поводы для этого у вас весомые: такое — во всех отношениях — деструктивное чувство отнимет силы, необходимые вам для жизни и работы.

Телец

В том, что не стоит бросаться необдуманными словами, вам доведется убедиться на собственном опыте, поэтому, прежде чем что-нибудь сказать, необходимо хорошо подумать, а еще лучше — помолчать.

Близнецы

Чтобы не стать жертвой мошенников, что вполне вероятно в этот день, необходимо оказывать помощь только тем, кто в ней действительно нуждается, что же до остальных, то им важно научиться отказывать.

Рак

Энергию, которой у представителей вашего знака в это время будет предостаточно, нужно направить в правильное русло, в противном случае она растратится по мелочам, а достичь поставленной цели так и не удастся.

Лев

В этот день можно не бояться собственной искренности, человечности и доброты, напротив, очень важно демонстрировать окружающим вас людям именно эти качества — они оценят их по самому высокому классу.

Дева

Не стоит — хоть, возможно, это и странно прозвучит — вступать в тесный контакт с близкими людьми — велика вероятность, казалось бы, мелкой ссоры, которая приведет к серьезному и продолжительному конфликту.

Весы

Раздражительностью представители вашего знака страдают редко, но тем опаснее она в таких случаях для окружающих вас людей — постарайтесь сдерживать себя, в противном случае рискуете нажить серьезных врагов.

Скорпион

День, когда многие будут тянуться к вам — просить как минимум совета, а как максимум — посильной помощи: не жалейте моральных сил ни на то, ни на другое, тем более, что это практически ничего не будет вам стоить.

Стрелец

Не стоит обижаться на близких людей, которые, возможно, будут чересчур резки на язык по отношению к вам: вы тоже часто бываете несдержанными, поэтому не стоит строго судить других за поступки, в которых грешны сами.

Козерог

Решив сделать подарок кому-то из близких людей, нужно незамедлительно отправляться в поход по магазинам — именно сегодня вам удастся приобрети нечто уникальное, да ее и с учетом интересов и пристрастий этого человека.

Водолей

День — благо, на календаре выходной — и идеально подходит для восстановления сил: последнее время вы много и успешно работали, поэтому заслужили небольшую передышку — главное, чтобы она была активной.

Рыбы

Не стоит пытаться успеть везде — необходимо выбрать приоритетный проект — преимущественно хозяйственного свойства — и действовать исключительно в этом направлении, отставив — на время — дела, которые могут подождать.

