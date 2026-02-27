Не только гипертония: врачи назвали семь категорий людей, которым кофе запрещен

Кофе в турке

Для значительной части людей утренний ритуал начинается именно с кофе. Несмотря на богатый витаминный состав и содержание антиоксидантов, этот напиток имеет и обратную сторону, способную отрицательно повлиять на здоровье.

Способность кофе повышать артериальное давление и дарить заряд энергии факт общеизвестный. Однако гипертония — далеко не единственное противопоказание для ее употребления. Журналисты «Новости N» выяснили, для каких категорий людей кофеин может стать настоящей угрозой.

Имплантация зуба

Если вы ставили зубные импланты, то стоматолог точно рекомендовал вам отказаться от кофе на 3-5 дней. Причина, по которой после имплантации нельзя пить кофе, заключается во влиянии на сосуды десен. Напиток увеличивает давление, из-за чего и так травмированная область вокруг импланта может начать кровоточить.

Болезни сердца

Кофеин с напитком увеличивает не только давление, но и частоту сердечных сокращений. Людям с жалобами на работу сердечно-сосудистой системы следует проконсультироваться с врачом, при каких заболеваниях сердца нельзя пить кофе.

Детский возраст

Педиатры не советуют давать кофе детям до 12 лет. У них напиток вызывает тревожность, ухудшает качество сна и заглушает аппетит. Еще одна причина, почему детям нельзя пить кофе, это повышенный риск развития кариеса на молочных зубах.

Эпилепсия

Некоторые исследования указывают на связь между частым употреблением кофе и увеличением частоты эпилептических приступов.

Беременность

Среди ученых нет единого мнения по поводу допустимости перерывов на кофе во время беременности. Среди причин, почему нельзя пить кофе беременным, называют вымывание кальция из костей под влиянием кофеина. А ведь беременным и так не хватает кальция. Также кофе не стоит пить кормящим мамам.

Глаукома

Кофеин может повысить внутриглазное давление, поэтому людям с глаукомой натуральный напиток лучше не пить.

Повышенный холестерин

Людям с повышенным холестерином можно пить не больше четырех чашек напитка в день. Кофе содержит вещество кофестола, которое увеличивает уровень холестерина в крови, особенно у женщин.

Почему нельзя пить кофе натощак

Никому не рекомендуется пить напиток натощак. Он стимулирует выработку соляной кислоты, что может вызвать проблемы с ЖКТ, если в желудке нет пищи.

Ранее ученые объяснили, почему людям за 50 нужно обязательно пить кофе каждый день. Исследования показывают, что ежедневная чашка натурального кофе поможет поддержать мозг, сердце, обмен веществ и общий тонус организма.