Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 23 февраля по 1 марта?

Овен

К предложениям принять участие в финансовых проектах, особенно если оно будет исходить от непроверенных в серьезном деле людей нужно отнесись осторожно: велика вероятность потерять гораздо больше, чем заработать.

Телец

Очень важно пойти навстречу коллегам, которые попросят помочь им довести до ума проект или грамотно составить отчет: премию от начальства удастся получить только в случае успешной работы всего коллектива.

Близнецы

Представителям знака важно вспомнить, что деньги должны работать: можно — а в некоторых случаях и нужно — вкладывать деньги в перспективные проекты — в таком случае можно рассчитывать на приличные дивиденды.

Рак

Неделя благоприятна для заключения важных сделок с финансовым прицлом, поэтому если у представителей знака есть на примете партнеры, которые давно хотят подписать с ними контракт, стоит поторопиться.

Лев

От принятия важного решения, которое отразится на материальном благополучии, в эти дни необходимо отказаться –ошибка, даже незначительная, может дорого стоить — в буквальном смысле этого слова.

Дева

Не только можно, но и нужно беседовать с начальством на предмет увеличения зарплаты или выплаты премии за успешно выполненную работу — на этой неделе оно охотно пойдет навстречу представителям знака.

Весы

Тем представителям знака, кто давно собирался сменить место работы и даже род деятельности, имеет смысл сделать решительный шаг: они выиграют не только в карьерном плане, но и, что важно, в материальном отношении.

Скорпион

На этой неделе успешными окажутся сделки с недвижимостью: можно продавать старое жилье и покупать новое — в любом случае удастся подобрать идеальный вариант, а также получить солидную прибыль.

Стрелец

Полученной в это время приличной суммой денег очень важно распорядиться грамотно, направив их на приобретение вещей первостепенной важности, на которые до сих пор не хватало средств.

Козерог

Звезды обращают внимание представителей знака на необходимость разумной экономии: если в самом начале недели потратить все имеющиеся в наличии средства, ее остаток придется прожить на голодном пайке.

Водолей

Не стоит отказывать в материальной помощи человеку, который за ней обратится: скорее всего, он действительно стеснен в средствах, так что одолженные ему деньги можно будет считать благотворительностью.

Рыбы

Отказываться от совершения важной финансовых сделок не стоит, но и подписывать документы такого рода, не задумываясь, тоже не стоит: сначала надо просчитать возможные последствия, и только потом ставить визу.

