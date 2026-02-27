Китай обратился к своим гражданам в России с тревожным заявлением: что известно

Флаг Китая. / © Associated Press

Китай предупредил своих граждан, проживающих на территории агрессорки России, о новом законе, обязывающем служить иностранцев в российских вооруженных силах.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что гонконгское издание South China Morning Post сообщило о том, что консульство КНР в России призвало проживающих в РФ китайских граждан «обратить внимание» на принятый в ноябре 2025-го закон. Он требует от мужчин-постоянных жителей в возрасте от 18 до 65 лет пройти минимум один год службы в российской армии, чтобы подать заявку на получение гражданства или вида на жительство.

Этот документ предоставляет исключения гражданам Беларуси; мужчинам, которые предоставляют доказательства того, что они уже выполнили требование службы в вооруженных силах РФ; мужчин, которые предоставляют документы из российских военкоматов и центров набора о непригодности к службе.

Аналитики ISW отмечают, что российские СМИ в то время не обнародовали эти аспекты указа.

«Консульство КНР непосредственно не предупреждало своих граждан об опасности службы в российских вооруженных силах. Впрочем, призвало их „принимать здравомыслящие решения“ для „обеспечения законного статуса проживания в России“, — говорится в отчете.

Американские специалисты отмечают, что предупреждение китайского консульства свидетельствует о том, что Пекин может быть обеспокоен тем, что Москва будет принуждать своих граждан, проживающих в России, к военной службе с помощью этого закона.

«Россия проводила рейды против мигрантов с просроченными разрешениями или без документов и принуждала их к военной службе под угрозой уголовного преследования или депортации. Принуждение иностранцев к службе в российской армии как условие для получения вида на жительство или гражданство является значительным усилением ее механизмов набора», отмечают в Институте.

Отмечается, что в ISW недавно наблюдали признаки того, что Кремль готовится к постепенному набору резервистов для смягчения дефицита личного состава из-за замедления темпов набора персонала в России.

«Заявление консульства КНР может быть подтверждающим показателем того, что Россия готова проводить принудительные наборы резервистов и другие механизмы формирования силы принуждения, которые могут повлиять на граждан, проживающих в России», — подытожили американские аналитики.

Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский рассказал о коллапсе мобилизации в России. По его словам, в 2025 году оккупационная армия РФ впервые столкнулась с критической тенденцией: масштабы потерь личного состава превысили возможности Кремля по пополнению войска.

В то же время, военный эксперт Павел Лакийчук убежден, что диктатор России Владимир Путин категорически не хочет объявлять общую мобилизацию в стране. «Фюрер» решил пойти на радикальные шаги — Кремль избрал тактику покупки солдат за большие деньги, но механизм уже дает серьезный сбой.