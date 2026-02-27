Гетманцев объяснил, почему минимальные пенсии вырастут не у всех

1 марта размеры пенсий будут пересмотрены

Индексация пенсий в марте должна повысить выплаты в диапазоне от 100 до 2595 гривен, однако это не коснется значительной части пенсионеров, в частности тех украинцев, которые получают «минималку».

Об этом «Телеграфу» сказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, согласно закону, минимальная пенсия не может быть ниже прожиточного минимума.

«Пенсия сначала рассчитывается по стажу и заработку. Если эта сумма меньше, государство доплачивает до минимального уровня. Индексация применяется только к рассчитанной сумме собственно пенсии, а не к доплате. В большинстве случаев даже после индексации размер основной пенсии остается ниже прожиточного минимума. Поэтому правительство увеличивает "тело" пенсии, но одновременно уменьшает сумму доплаты до прожиточного минимума. И в результате фактически человек получает ту же сумму — пенсию в размере прожиточного минимума», — объяснил он.

Чтобы решить эту проблему, Гетманцев видит два варианта: ввести базовую социальную часть пенсии на уровне фактического прожиточного минимума или менять правила индексации.

«Пенсия не может быть ниже уровня выживания», — добавил он.

Пенсии в Украине — последние новости

Кабинет министров определил основные параметры индексации пенсий на 2026 год. Правительство уже согласовало основные показатели пересчета и завершает подготовку соответствующего нормативного акта.

С 1 марта выплаты украинцам будут повышены на 12,1%, что превышает индекс инфляции за предыдущий год на 4%, сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

«Проведение перерасчета будет с 1 марта. Сейчас мы завершаем подсчеты, именно разработка нормативного акта, который будет подан на Кабмин, и всем пенсионерам будет произведен перерасчет», — отметил Улютин.

Механизм индексации был определен в 2004 году Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». С 2005 года перерасчет осуществляли путем увеличения показателя средней заработной платы, но в 2014 году повышение пенсий было приостановлено. В 2017 году состоялась пенсионная реформа и норма закона об индексации пенсий была восстановлена.

Кроме пенсий по возрасту, в Украине существует система льготных пенсий, позволяющая определенным категориям граждан выйти на отдых ранее установленного общего возраста. Это связано с особенностями их работы, которые могут быть вредны для здоровья или требовать значительных физических нагрузок. Кто может получить повышенную пенсию — читайте в новости.