Индексация пенсий 1 марта: кому из украинцев повысят выплаты

Увеличение пенсий с 1 марта / © ТСН

Реклама

В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев проиндексируют на 12,1%.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Такой размер повышения превышает уровень инфляции за прошлый год и позволит поддержать уровень доходов людей в условиях роста цен», — заверила премьер.

Реклама

Также правительство продолжит индексацию пенсий, назначенных в течение 2021-2025 годов. Это восстанавливает справедливость для тех пенсионеров, выплаты которых ранее не подпадали под индексацию.

По словам Свириденко, перерасчет произойдет автоматически и охватит почти все основные виды пенсий:

по возрасту,

военные,

по инвалидности,

в связи с потерей кормильца,

другие специальные пенсии для бывших работников органов местного самоуправления, госслужащих и научных работников.

Также проиндексированы минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий и страховые выплаты граждан, пострадавших от несчастных случаев.

С 1 апреля работающим пенсионерам автоматически перечислят пенсии с учетом обновленного стажа и/или заработка.

Реклама

Ранее мы писали, в каких регионах Украины самые большие и самые маленькие пенсии в 2026 году.