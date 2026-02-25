- Дата публикации
Индексация пенсий 1 марта: кому из украинцев повысят выплаты
1 марта 2026 г. в Украине состоится индексация пенсии. Свириденко назвала полный список категорий населения, кого ждет перерасчет.
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев проиндексируют на 12,1%.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
«Такой размер повышения превышает уровень инфляции за прошлый год и позволит поддержать уровень доходов людей в условиях роста цен», — заверила премьер.
Также правительство продолжит индексацию пенсий, назначенных в течение 2021-2025 годов. Это восстанавливает справедливость для тех пенсионеров, выплаты которых ранее не подпадали под индексацию.
По словам Свириденко, перерасчет произойдет автоматически и охватит почти все основные виды пенсий:
по возрасту,
военные,
по инвалидности,
в связи с потерей кормильца,
другие специальные пенсии для бывших работников органов местного самоуправления, госслужащих и научных работников.
Также проиндексированы минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий и страховые выплаты граждан, пострадавших от несчастных случаев.
С 1 апреля работающим пенсионерам автоматически перечислят пенсии с учетом обновленного стажа и/или заработка.
