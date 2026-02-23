Некоторые украинцы могут получить десять пенсий за раз — кто вправе претендовать на увеличенные выплаты

Десять пенсий сразу

Часть украинцев при выходе на пенсию может получить не только ежемесячные начисления, но и единовременную помощь в размере 10 месячных пенсий. Однако такая возможность предусмотрена законом только для отдельных категорий граждан и соблюдения определенных условий.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», право на такую выплату имеют работники бюджетной сферы, выходящие на пенсию по возрасту.

Кто может получить 10 пенсий сразу

Единовременную денежную помощь назначают, если человек:

на момент достижения пенсионного возраста работала в государственном или коммунальном учреждении в должности, дающей право на пенсию за выслугу лет;

имеет необходимый страховой стаж — не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;

раньше не получала ни одного вида пенсии.

Чаще всего речь идет о работниках:

учебных заведений;

системы здравоохранения и социальной защиты;

государственных и коммунальных учреждений в сфере культуры (в том числе артистов театрально-концертных заведений);

спортсменов — заслуженных мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, входивших в состав национальных сборных.

Перечень должностей, дающих право на такую выплату, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины №909 от 4 ноября 1993 года.

