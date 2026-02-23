Десять пенсій одразу

Частина українців під час виходу на пенсію може отримати не лише щомісячні нарахування, а й одноразову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій. Однак така можливість передбачена законом лише для окремих категорій громадян і за дотримання визначених умов.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України.

Відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», право на таку виплату мають працівники бюджетної сфери, які виходять на пенсію за віком.

Хто може отримати 10 пенсій одразу

Одноразову грошову допомогу призначають, якщо людина:

на момент досягнення пенсійного віку працювала у державному або комунальному закладі на посаді, що дає право на пенсію за вислугу років;

має необхідний страховий стаж — не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок;

раніше не отримувала жодного виду пенсії.

Найчастіше йдеться про працівників:

закладів освіти;

системи охорони здоров’я та соціального захисту;

державних і комунальних установ у сфері культури (зокрема артистів театрально-концертних закладів);

спортсменів — заслужених майстрів спорту та майстрів спорту міжнародного класу, які входили до складу національних збірних.

Перелік посад, що дають право на таку виплату, затверджено постановою Кабінету Міністрів України №909 від 4 листопада 1993 року.

