Чому ви постуєте неправильно: священник пояснив головну помилку, яку нав’язала РПЦ

Великий піст 2026 / © pexels.com

Реклама

Сьогодні, 23 лютого, для православних та греко-католиків розпочався Великий піст, який триватиме аж до самого Великодня, 12 квітня.

Вважається, що Великий піст передбачає відмову від м’ясних, молочних і рибних продуктів. Проте старший капелан Черкаської єпархії Назарій Засанський наголошує — їжа під час посту не найголовніша. Як російська церква спотворила суть постування, він розповів «Суспільному».

Як РПЦ спотворила головну суть посту

«Під час посту важливо зрозуміти, що їжа — це не основа. Те, що нав’язала російська церква, що піст це виключно їжа, це спотворення самого посту», — каже капелан.

Реклама

Він наголосив, щосуть посту — виховати в собі духовні сили протистояння своїм гріхам.

«А їжа — це додатково. Не можна ставити їжу на перший план. Коли ми в чомусь відмовляємо собі, коли беремо на себе аскезу, тобто самообмеження, чогось не їсти, то через оцю тілесну слабкість, ми можемо яскравіше побачити, де у нас які проблеми у духовному житті. Головне — це праця над боротьбою зі своїми пристрастями. А відмова від продуктів лише допомагає виявити слабинки. Обмеження в їжі — це дієта, а піст — духовне зростання», — розмірковує панотець.

За спостереженнями священника, останнім часом українці відходять від російської пропаганди, «де церква проповідувала лише зовнішність, а духовності було дуже мало, і люди починають більше цікавитись, як правильно постувати».

Скільки триває Великий піст і з чим це пов’язано

Священник пояснює, що Ісус Христос пішов у пустелю і 40 днів там постився, готуючи себе до майбутніх випробувань. Тому Великий Піст триває 40 днів, а потім сім днів — Страсна седмиця, присвячена стражданням Христовим, перед тим як його розіп’яли.

Реклама

Чи дійсно Великий піст є найстрогішим

Священник пояснює, що Петрівський і Різдвяний пости — слабші. А ось якраз Великий і Успенський піст особливо строгі. І найбільш важливими у Великому пості є останні сім днів, тобто Страсний тиждень, перед Великоднем.

Чи потрібно дотримуватися посту військовим

Назарій Засанський нагадує вірянам, що від фізичного посту звільняютьсявагітні жінки, жінки, які годують грудьми, діти та ті, хто в подорожі, а також хворі і військові.

«Так само нашим воїнам. Ось зараз, якщо ми беремо військо, ти не можеш там постити. Потрібно бути сильним тілом завжди, поки ми у війську», — радить капелан.

Раніше ми писали, що можна їсти під час посту.