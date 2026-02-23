Пісне меню: рецепт тушкованої капусти із секретним інгредієнтом

Тушкована капуста / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Тушкована капуста — це смачна й недорога страва, яка стає особливо актуальною під час посту. Для приготування цієї особливої страви знадобиться всього кілька простих інгредієнтів, які є будь-якому магазині.

Тушкована капуста — як приготувати

Інгредієнти:

капуста — 600–700 г

чотири цибулини

250 г круглозернистого рису

ложка томатної пасти

сіль, паприка, чорний перець, кмин і олія

Спосіб приготування

Очистіть качан капусти від зовнішнього листя, потім наріжте її великими шматочками. Потім дрібно наріжте й обсмажте цибулю, щойно вона підрум’яниться в каструлі, додайте капусту.

Реклама

Після того, як капуста змінить колір, додайте трохи солі та приблизно літр води. Потім додайте вогонь, накрийте кришкою і дайте закипіти. Приблизно через пів години додаємо рис, а ще через 15 хвилин додаємо в каструлю томатну пасту, перець, паприку і кмин.

Потім, після того як усе максимально добре закипить, вимикаємо вогонь, а кришку залишаємо хоча б на 30 хвилин, щоб рис увібрав у себе сік, який залишився в каструлі. В кінці приготування додайте улюблену зелень.

Нагадаємо, підготовка до Великого посту, який почався 23 лютого і триватиме до 11 квітня, передбачає поступову відмову від м’ясних продуктів та зменшення порцій (заговини), примирення з ближніми, сповідь та налаштування на молитву.