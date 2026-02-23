Жахливий теракт у Львові: підозрюваній обрали запобіжний захід

Підозрювана у суді / © Віталій Глагола

Реклама

У Львові розпочалося засідання суду у справі про теракт 22 лютого. Підозрюваній в організації злочину Ірині Саветіній мають обрати запобіжний захід.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Станом на 16:30 жінку, яку підозрюють у скоєнні теракту у Львові, відправили в СІЗО без права внесення застави.

Реклама

Дата публікації 15:53, 23.02.26 Кількість переглядів 12 У Львові обирають запобіжний захід підозрюваній у теракті

За інформацією журналіста Віталія Глаголи, сторона обвинувачення наполягає на триманні під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.

Що розповіла підозрювана

За словами Саветіною, у неї не було мотиву здійснювати злочин. Мовляв, про те, що з нею зв’язався куратор з РФ вона дізналася лише після теракту. Представився замовник Марком. «Хлопушку», як каже підозрювана, вона робила безповсередньо з ним.

«Він був по відео-зв’язку. А коли я зрозуміла, що щось не так, я подзвонила до Марка і сказала, що не буду цього робити. Я підійнялася в квартиру, мені подзвонив цей Даніїл, і сказав: „Ми все про тебе знаємо, про твої кредити, де живе твоя мама“, — каже Советіна.

Жінка наполягає, що не розуміла, що закладає вибухівку.

Реклама

Ірина Саветіна, яку підозрюють у теракті у Львові

Теракт у центрі Львова: що відомо

У центрі Львові 22 лютого пролунали два вибухи. Стало відомо, що є потерпілі й жертви. Інцидент кваліфікували як теракт. Ораганізатори мали на меті завдати якомога більше шкоди людям: пролунав перший вибух, на місце прибули поліцейські, і одразу ж відбулася повторна детонація.

Внаслідок вибухів, на жаль, загинула 23-річна поліцейська. З нею сьогодні прощаються у Львові.

Правоохоронці затримали підозрювану у теракті. Нею виявилася 33-річна жителька Рівненщини. Затриманій повідомлено про підозру.

У ході допитів встановлено, що жінка діяла на змовлення куратора з РФ. Їй обіцяли аплатити 60 тисяч, втім коштів вона так і не отримала. Виконавиці перерахували лише кошти на придбання компонентів для вибухівки — цвяхи, болти, гайки. Правоохоронці вилучили відео з камер спостереження відомого гіпермаркету, де видно як вона купує комплектуючі.

Реклама

Момент закладання ймовірної вибухівки потрапив на відео. Якщо провина буде доведена, жінці загрожує довічне ув’язнення.

За даними влади, станом на 23 лютого у лікарнях Львова перебувало 20 людей, їм надається допомога. Троє людей — у дуже важкому стані.