Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
525
Час на прочитання
3 хв

Хочете бути на піку моди: ось п’ять відтінків волосся, які вже захоплюють тренди 2026 року

Зміна кольору волосся — один із найпростіших способів освіжити зовнішність і підкреслити власний стиль. 2026 року фарбування виходить на новий рівень: у пріоритеті природна глибина, багатовимірність і блиск, що зберігається навіть через місяць після салону. Теплі, м’які переходи гармоніюють з тоном шкіри та натуральною базою волосся, створюючи ефект «дорого та природно».

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Модні відтінки волосся 2026

Модні відтінки волосся 2026 / © pexels.com

Для українських модниць цей тренд особливо зручний: сучасні техніки не вимагають щотижневого відвідування салону, але потребують уваги до здоров’я волосся. Яскравий, насичений колір «працює» тільки на доглянутому волоссі — гладкому, еластичному та блискучому.

Природність у фарбуванні 2026 року

Цьогоріч природність означає не «як було», а «як могло б бути від природи, але краще». Лінії росту коренів стають плавними, світлі пасма додають об’єму, а різкі контрасти зникають. Холодні попелясті блонди поступаються м’яким теплим тонам, а темні кольори підкреслюються блиском і глибиною.

Головні правила модного фарбування:

  1. Багатотональність — кілька близьких відтінків замість плоского кольору.

  2. Естетичне відростання — корені мають природний вигляд, без різких меж.

  3. Блиск і глянець — ключ до «дорогого» вигляду волосся.

  4. Гармонія з тоном шкіри — колір має пасувати, а не просто бути у тренді.

Теплий блонд: сонячний і м’який

Теплий блонд 2026 року замінює крижані і металеві відтінки на відтінки меду, ванілі та піску. Він нагадує природне сонячне освітлення після відпустки і виглядає «дорого» навіть без складного укладання.

Переваги:

  • приховує дрібні недоліки догляду;

  • підходить для суцільного фарбування та технік з переходами (balayage, airtouch, м’яке мелірування).

Кому пасує:

  • світлій та персиковій шкірі;

  • натуральним блондинкам і русявим;

  • тим, хто хоче менший контраст з бровами та коренем.

Темні відтінки: глибина та блиск

Темне волосся повертається з елегантністю: еспресо, гіркий шоколад, каштан — насичені, глибокі та багатовимірні. Мікровідблиски і плавні переходи додають об’єму і не роблять волосся важким.

Секрети ефектного темного кольору:

  • глянцевий фініш через глазурування або тонування;

  • м’які світлі акценти біля обличчя.

Плюс для українських жінок:

  • економія часу і менше корекцій;

  • відростання виглядає охайно на натуральних базах.

Мідні тони: дорослий рудий

Мідь і бурштин замінюють яскраво-червоні та «морквяні» відтінки. Теплі, приглушені тони легко інтегруються у повсякденний стиль, від офісу до мінімалістичного образу.

Догляд: регулярне тонування або пігментовані маски (раз на 4–8 тижнів) — щоб колір залишався насиченим і не тьмянів.

Кому пасує:

  • світлій шкірі з теплим або нейтральним підтоном;

  • оливковій шкірі (мідь приглушена);

  • тим, хто хоче акцент, але без радикального контрасту.

Бежевий блонд: універсальна класика

Бежевий і нюдовий блонд поєднує теплі та прохолодні відблиски, адаптуючись під різні типи зовнішності. Він м’яко підкреслює обличчя, не перетягує увагу на волосся і виглядає природно.

Порада: уточніть у майстра підтон, наявність затемнення кореня та формат підтримки (тонування, глазурування, маски).

Темний блонд: «покращена натуральність»

Темний блонд — ідеальний вибір для тих, хто цінує природність і мінімальні корекції. М’які переходи та багатовимірність створюють ефект «свого кольору, але краще».

Кому пасує:

  • власницям прямого волосся;

  • тим, хто любить хвилі та текстурні стрижки;

  • тим, хто хоче мінімізувати відвідування салону.

Порада: вибирайте техніки з природним коренем і плавними переходами, щоб відростання виглядало охайно.

525
