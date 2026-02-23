Російська авіабомба влучила в будинок багатодітної родини на Куп’янщині: є загиблі та поранені

Авіабомба

Реклама

У Харківській області російські війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі. Унаслідок влучання керованої авіаційної бомби в житловий будинок у селі Новоосинове Куп’янського району загинули двоє людей, ще кілька членів родини зазнали поранень.

Як повідомили в поліції, обстріл стався 22 лютого.

Ворожа авіабомба влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна сім’я. Унаслідок прямого влучання загинули 59-річна жінка та її 30-річний син.

Реклама

У будинку також перебували інші члени родини. Під час рятувальної операції з-під завалів вдалося визволити 33-річну жінку та двох дітей — 13-річного хлопчика і 7-річну дівчинку. Усі вони отримали травми різного ступеня тяжкості.

Постраждалих оперативно доставили до медичного пункту, де їм надали необхідну допомогу. Правоохоронці задокументували наслідки чергового російського обстрілу мирного населення. За фактом атаки відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Раніше повідомлялось, що Росія продовжує масовано атакувати Україну, однак змінює стратегію. Зокрема, змінили й об’єкти для ударів: тепер енергетика — не голова ціль.

Нагадаємо, за даними аналітиків, російська армія припинила розпорошувати сили і тепер б’є точково, щоб прорвати українську протиповітряну оборону.