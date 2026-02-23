У Харкові гримлять вибухи: місто накривають ракетами

РФ атакує Україну щодня / © скриншот з відео

Сьогодні, 23 лютого, росіяни атакують Харків. Є влучання.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Холодногірський район Харкова під ворожим ракетним ударом. Наслідки уточнюються. Також під ударом Основʼянській район міста, є інформація про одну поранену людину. Будьте обережні — ракетний обстріл Харкова триває», — зазначив він.

Очільник ОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждав 53-річний чоловік. Згодом ще один постраждалий звернувся по допомогу.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 23 лютого атакують ворожі безпілотники типу «Shahed».

Російські безпілотники вдарили по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинула людина, ще одна — дістала поранення.