У Харкові гримлять вибухи: місто накривають ракетами
Зрання місто перебуває під ракетною атакою. За останніми даними, є постраждалий.
Сьогодні, 23 лютого, росіяни атакують Харків. Є влучання.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Холодногірський район Харкова під ворожим ракетним ударом. Наслідки уточнюються. Також під ударом Основʼянській район міста, є інформація про одну поранену людину. Будьте обережні — ракетний обстріл Харкова триває», — зазначив він.
Очільник ОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждав 53-річний чоловік. Згодом ще один постраждалий звернувся по допомогу.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 23 лютого атакують ворожі безпілотники типу «Shahed».
Російські безпілотники вдарили по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинула людина, ще одна — дістала поранення.