ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
1 хв

У Запорізькій області вночі пролунали вибухи — ОВА

У регіоні зафіксовані ворожи безпілотники.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Робота сил ППО

Робота сил ППО / © Getty Images

У Запорізькій області в ніч проти 23 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

«Вибухи у Запорізькій області До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — йдеться у повідомленні.

Перед цим Федоров повідомляв про ворожі БпЛА у напрямку Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 23 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки російської терористичної армії у Київській області постраждало 17 людей, серед них — четверо дітей. Одна людина у Фастівському районі загинула.

Дата публікації
Кількість переглядів
46
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie