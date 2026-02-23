Робота сил ППО / © Getty Images

У Запорізькій області в ніч проти 23 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

«Вибухи у Запорізькій області До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — йдеться у повідомленні.

Перед цим Федоров повідомляв про ворожі БпЛА у напрямку Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 23 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки російської терористичної армії у Київській області постраждало 17 людей, серед них — четверо дітей. Одна людина у Фастівському районі загинула.