- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 46
- Час на прочитання
- 1 хв
У Запорізькій області вночі пролунали вибухи — ОВА
У регіоні зафіксовані ворожи безпілотники.
У Запорізькій області в ніч проти 23 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.
«Вибухи у Запорізькій області До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — йдеться у повідомленні.
Перед цим Федоров повідомляв про ворожі БпЛА у напрямку Запоріжжя.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 23 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки російської терористичної армії у Київській області постраждало 17 людей, серед них — четверо дітей. Одна людина у Фастівському районі загинула.