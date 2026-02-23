Кім Чен Ина знову обрали генсеком Трудової партії КНДР

Кім Чен Ин / © Associated Press

Реклама

У Північній Кореї відбулося переобрання керівника правлячої партії. Кім Чен Ин зберіг за собою посаду генерального секретаря Трудової партії.

Про це повідомляє Reuters.

У доповіді, яка супроводжувала переобрання, Кім Чен Ина відзначили за нібито підвищення міжнародного авторитету держави, формування сприятливих зовнішніх умов для «революційної боротьби», а також за посилення армії, яку назвали «елітною і потужною».

Реклама

«(Під його керівництвом — ред.) радикально покращилася військова стримувальна здатність країни, в основі якої лежать ядерні сили», — цитує Reuters повідомлення державного агентства KCNA.

Також агентство інформує, що делегати обрали новий склад Центрального комітету партії та схвалили зміни до партійного статуту. Водночас зміст ухвалених поправок не розкривається.

Дев’ятий з’їзд партії стартував у четвер. Подібні заходи зазвичай проводяться раз на п’ять років і тривають кілька днів. У Південна Корея уважно стежать за перебігом зібрання, очікуючи сигналів щодо можливих змін у внутрішній та зовнішній політиці КНДР.

Раніше повідомлялося, що у війні в Україні на боці Росії загинуло й зазнало поранень шість тисяч військових Північної Кореї.

Реклама

Ми раніше інформували, що у Північній Кореї публічно стратили підлітків, викритих за переглядом південнокорейського серіалу «Гра у кальмара».