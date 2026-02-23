ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
323
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 24 лютого

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Телець

Телець / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить 24 лютого?

День, коли дуже важливо звертати увагу на знаки долі — або Всесвіту — вони траплятимуться на кожному кроці. Це можуть бути не лише передбачення, а й поради щодо того, як вчинити в нинішніх життєвих обставинах. Особливо важливо розшифрувати сни, які наснилися в цей час. Причому для цього не обов’язково «радитися» з сонниками — достатньо прислухатися до власної підсвідомості. Також можна — й потрібно — займатися справами, на які зазвичай бракує часу — на нинішній день їх цілком можна планувати.

Телець

Тельцям необхідно звернути увагу на сферу спілкування — точніше, на взаємини з людьми навколо. Найімовірніше, скривджених представниками знака останнім часом неабияк побільшало, і нинішній день — чудовий час для знаходження спільної мови та, як наслідок, примирення. Щоправда, для цього з ними необхідно буде щонайменше зустрітися — наприклад, піти до них у гості або зустрітися в кафе, а якщо дозволить погода, то й на свіжому повітрі, до прикладу, в парку. Під час розмови вам вдасться залагодити всі непорозуміння найкращим чином.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
323
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie