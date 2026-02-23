Телець / © Credits

Реклама

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить 24 лютого?

День, коли дуже важливо звертати увагу на знаки долі — або Всесвіту — вони траплятимуться на кожному кроці. Це можуть бути не лише передбачення, а й поради щодо того, як вчинити в нинішніх життєвих обставинах. Особливо важливо розшифрувати сни, які наснилися в цей час. Причому для цього не обов’язково «радитися» з сонниками — достатньо прислухатися до власної підсвідомості. Також можна — й потрібно — займатися справами, на які зазвичай бракує часу — на нинішній день їх цілком можна планувати.

Телець

Тельцям необхідно звернути увагу на сферу спілкування — точніше, на взаємини з людьми навколо. Найімовірніше, скривджених представниками знака останнім часом неабияк побільшало, і нинішній день — чудовий час для знаходження спільної мови та, як наслідок, примирення. Щоправда, для цього з ними необхідно буде щонайменше зустрітися — наприклад, піти до них у гості або зустрітися в кафе, а якщо дозволить погода, то й на свіжому повітрі, до прикладу, в парку. Під час розмови вам вдасться залагодити всі непорозуміння найкращим чином.

Реклама

Читайте також: