Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
261
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 24 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Мила Королева
Телец

Телец / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 24 февраля?

День, когда очень важно обращать внимание на знаки судьбы – или Вселенной – они будут попадаться на каждом шагу. Это могут быть не только предсказания, но и советы относительно того как поступить в нынешних житейских обстоятельствах. Особенно важно расшифровать сны, которые приснятся в это время – причем, для этого не обязательно «советоваться» с сонниками – достаточно прислушаться к собственному подсознанию. Также можно – и нужно – заниматься делами, на которые обычно не хватает времени – нынешний день их вполне можно планировать.

Телец

Тельцам необходимо обратить внимание на сферу общения – точнее, на отношения с окружающими людьми. Скорее всего, обиженных представителями знака в последнее время изрядно прибавилось, и нынешний день – прекрасное время для нахождения общего языка и, как следствие, примирения. Правда, для этого с ними необходимо будет, как минимум, встретиться – например, пойти к ним в гости или встретиться с ними в кафе, а если позволит погода, то и на свежем воздухе – например, в парке. В ходе разговора вам удастся уладить все недоразумения самым наилучшим образом.

