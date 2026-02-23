52-летняя Хайди Клум сверкнула фигурой в шоколадном бикини

Хайди Клум / © Getty Images

52-летняя немецкая супермодель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — отправилась в мини-отпуск в честь седьмой годовщины их брака с 36-летним музыкантом и участником популярной группы Tokio Hotel — Томом Каулитцем.

Она опубликовала в своем Instagram два видео. На одном Хайди позировала перед зеркалом в шоколадном бикини и пушистой панамке.

Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

А на другом показала, как загорает на шезлонге у бассейна и есть чипсы — судя по всему, модель не сидит на строгих диетах.

Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Отметим, карьера Хайди началась в 1992-м, когда ей было 18 лет. Она выиграла конкурс Model 92 в Германии, став первой среди 25 000 участниц. После победы Клум переехала в США, что стало ключевым моментом для ее будущей карьеры супермодели. К тому же она стала первой моделью, успешно перешедших в роль телеведущей: с 2006-го Хайди — бессменная ведущая шоу Germany’s Next Topmodel, а также судья America’s Got Talen.

