- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 6
- Время на прочтение
- 1 мин
Погода в Украине на 23 февраля: отступят ли морозы
Понедельник в Украине будет теплее, но с ветром и осадками.
В понедельник, 23 февраля, в большинстве областей Украины ожидается дождь и мокрый снег. В восточных областях предполагается облачная погода, но без существенных осадков.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Юго-западный ветер будет завевать с юго-запада, на западе, севере и центре могут быть штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. На юге и востоке ветер умеренный», — уточнила она.
Температура воздуха в ближайшую ночь от 3 мороза до 3 тепла. На востоке -5-9 градусов.
Днем в понедельник ожидается -1+4 градуса, на юге и в западных областях +3+8 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве понедельник предполагается ветреным и влажным. Атмосферный фронт принесет мокрый снег. Юго-западный ветер будет сильным. В ближайшую ночь в столице около нуля, завтра днем +1+3 градуса.
