Трамп выбирает себе преемника: что известно и кто в фаворитах

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп считает вице-президента Джея Ди Венса и государственного секретаря Марко Рубио главными потенциальными кандидатами на президентских выборах 2028 года.

Об этом пишет издание Axios.

Как отмечает издание, Трамп предпочитает Венса, однако заметно и все чаще хвалит Рубио, публично и приватно.

«Венс-Рубио — это идеальный тандем президента» на 2028 год — и чтобы было ясно, Венс во главе», — сказал советник Трампа, которого президент недавно попросил поделиться мнением о кандидатах.

В то же время, источники отмечают, что Рубио будет трудно перейти со своих высоких должностей на должность вице-президента. Трамп это знает, и некоторые советники предполагают, что одна из причин, по которой он постоянно продвигает Рубио, — желание склонить его к сотрудничеству с Венсом.

Венс, Трамп и Рубио / © Associated Press

Что известно о предстоящих выборах в США

Ранее медиа The Guardian писало, что Трамп начал продавать предвыборный мерч с надписью «Trump 2028».

На официальном сайте Trump Store уже можно купить красные кепки за $50, футболки за $36 и термочехлы для напитков за $18. В описании товаров пишут: «Будущее выглядит ярко! Перепиши правила».

Отметим, баллотирование на третий срок нарушит 22 поправку к Конституции США, по которой «ни один человек не может быть избран на пост президента более двух раз».

В апреле 2024 года Трамп сказал журналу Time, что не хотел бы снова баллотироваться. Треть американцев в опросах говорят, что не хотят третьего президентства Трампа.

Рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом.

Не так давно Дональд Трамп повторил, что не собирается баллотироваться в президенты в третий раз, но отметил, что поклонники регулярно призывают его идти на третий срок.