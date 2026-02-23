- Дата публикации
-
- Украина
"Если работаешь на минималку, то больной на голову": Смелянский попал в новый скандал
Смелянский резко высказался об украинцах, работающих за минимальную зарплату.
Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский попал в очередной скандал. Он назвал людей, работающих за минималку, «больными на голову».
Свое мнение Смелянский обнародовал в соцсети Threads.
«Отвечаю — не хочу на минималку и более того, если ты здоровый мужчина и женщина и сегодня работаешь на минималку, то простите вы больной на голову, когда в Украине миллионы вакансий», — написал он.
Реакция Сети
Сообщение Смелянского резко раскритиковали:
Так и запишем: «Учителя и медики больны головой»
Куда нужно писать, чтобы вас нахер уволили?
Тысячи учителей сейчас без прибавок и премий работают. Тоже больны головой? Какой вы отвратительный
Господин Смелянский, вам стоит посмотреть реальность и сойти с небес, этим постом вы полностью обесценили работу учителей, медиков, коммунальщиков и военных. Может, вам стоит зайти на сайт поиска работы и посмотреть на зарплаты критически важных профессий? Цинизма и края нет.
«Укрпочта» предлагает зарплату гораздо больше минимальной?
Скандалы с «Укрпочтой» — последние новости
Недавно «Укрпочта» оказалась в скандале из-за поведения гендиректора Игоря Смилянского и противоречивой рекламы. Сначала волну возмущения вызвала его перепалка в соцсетях, где он набросился на пользовательницу, критиковавшую ребрендинг компании за 600 000 гривен. Смелянский назвал ее «шлюхой».
Впоследствии критику вызвала рекламная кампания ко Дню святого Валентина с образами «школьниц», которую часть аудитории восприняла как сексуализацию несовершеннолетних. Компания извинилась за рекламу, но волну возмущения это не остановило.