"Если работаешь на минималку, то больной на голову": Смелянский попал в новый скандал

Смелянский

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский попал в очередной скандал. Он назвал людей, работающих за минималку, «больными на голову».

Свое мнение Смелянский обнародовал в соцсети Threads.

«Отвечаю — не хочу на минималку и более того, если ты здоровый мужчина и женщина и сегодня работаешь на минималку, то простите вы больной на голову, когда в Украине миллионы вакансий», — написал он.

Реакция Сети

Сообщение Смелянского резко раскритиковали:

Так и запишем: «Учителя и медики больны головой»

Куда нужно писать, чтобы вас нахер уволили?

Тысячи учителей сейчас без прибавок и премий работают. Тоже больны головой? Какой вы отвратительный

Господин Смелянский, вам стоит посмотреть реальность и сойти с небес, этим постом вы полностью обесценили работу учителей, медиков, коммунальщиков и военных. Может, вам стоит зайти на сайт поиска работы и посмотреть на зарплаты критически важных профессий? Цинизма и края нет.

«Укрпочта» предлагает зарплату гораздо больше минимальной?

Недавно «Укрпочта» оказалась в скандале из-за поведения гендиректора Игоря Смилянского и противоречивой рекламы. Сначала волну возмущения вызвала его перепалка в соцсетях, где он набросился на пользовательницу, критиковавшую ребрендинг компании за 600 000 гривен. Смелянский назвал ее «шлюхой».

Впоследствии критику вызвала рекламная кампания ко Дню святого Валентина с образами «школьниц», которую часть аудитории восприняла как сексуализацию несовершеннолетних. Компания извинилась за рекламу, но волну возмущения это не остановило.