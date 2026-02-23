Астролог назвал три знака, для которых март 2026 года будет напряженным месяцем

Астропрогноз на март 2026 года / © Credits

Стеллиум планет в знаке Рыбы вступает в напряжённый диалог с знергией знаков Близнецы, Стрелец, Дева и каждый её компонент воздействует по‑своему, создавая многослойное давление, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Транзитное Солнце в Рыбах формирует квадрат к Солнцу Близнецов, и это ощущается как разрыв между внутренним состоянием и внешними задачами. Близнецы привыкли опираться на ясность, скорость и интеллектуальную собранность, но под этим влиянием привычный ритм сбивается: внимание уходит в сторону, мысли становятся менее линейными, а решения требуют больше времени, чем обычно.

Венера в Рыбах затрагивает эмоциональные и социальные темы взаимоотношений. Здесь квадрат проявляется как путаница в партнерстве, неоднозначные сигналы от людей, сложности в понимании собственных чувств. Близнецам, которые обычно легко читают атмосферу и быстро адаптируются, приходится разбираться в нюансах, которые не выражены словами и не поддаются логическому анализу.

Марс в Рыбах создаёт напряжение в области активности. Марс в водной стихии действует не напрямую, а через импульсы, настроения и внутренние волны. Для Близнецов это выглядит как потеря привычной решительности: то хочется действовать, то откатывает назад, то появляется усталость без видимой причины. Марс в квадратуре к Солнцу Близнецов словно сбивает направление, заставляя менять темп, пересматривать способы достижения целей, корректировать жизненный ритм и искать новые способы включаться в дела.

Меркурий в Рыбах — самый чувствительный транзит для Близнецов, ведь Меркурий управляет их знаком. Здесь квадрат проявляется как информационный шум, рассеянность, сложности в коммуникации, недопонимания, ошибки в деталях. Слова не складываются в предложения так легко, как обычно, а мысли текут не по прямой линии, а по дуге, требуя больше внимания и внутренней настройки.

В совокупности это создаёт период, когда Близнецам приходится замедляться там, где они привыкли ускоряться, и ориентироваться не только на логику, но и на тонкие сигналы, которые раньше можно было игнорировать. Активная энергия знака Рыбы заставляет выйти за пределы привычных интеллектуальных схем и научиться слышать то, что не выражено напрямую.

Транзитное Солнце в Рыбах образует квадрат к Солнцу Стрельца, и это создаёт ощущение, будто огненный импульс сталкивается с мягкой, но настойчивой водной завесой. Там, где Стрелец привык видеть прямую линию и ясную цель, появляется туман, который меняет перспективу. Внутренний огонь не исчезает, но начинает колебаться: то вспыхивает, то гаснет, заставляя пересматривать направление движения и внимательнее относиться к собственным состояниям.

Венера в Рыбах вносит напряжение в сферу чувств и взаимодействий с другими людьми. Для Стрельца, который ценит искренность и открытость, транзитная Венера может ощущаться как эмоциональная многослойность, где не всё сказано прямо. Возникают ситуации, в которых сложно понять, что человек действительно имеет в виду, а собственные реакции становятся неоднозначными и менее предсказуемыми. Здесь требуется внимательность к нюансам и способность улавливать тонкие оттенки, которые обычно ускользают от огненного восприятия.

Марс в Рыбах создаёт особый тип напряжения: он не противостоит Стрельцу напрямую, но как будто меняет саму природу действия. Огонь Стрельца стремится к прямому движению, а Марс в водной стихии действует волнами — то подталкивает, то отступает. В результате привычная решительность может давать сбои: энергия то появляется, то растворяется, а планы требуют гибкости. Это период, когда невозможно «продавить» ситуацию силой — приходится искать обходные пути и действовать мягче, чем обычно.

Транзитный Меркурий в Рыбах формирует квадратуру к натальному Солнцу Стрельцов, влияющий на мышление и коммуникацию. Представители этого знака обычно мыслят широко, быстро и оптимистично, но под этим транзитом логика начинает работать иначе, а слова требуют большего внимания, чтобы выразить задуманное. Возникает ощущение, что мысли текут как по извилистой реке, и приходится дольше формулировать идеи, уточнять детали и перепроверять информацию. Под влиянием этого транзита меняется сам способ мышления: привычный темп сбивается, и приходится подстраиваться под иной жизненный ритм.

В марте огненная природа Стрельца сталкивается с водной стихией Рыб, и это взаимодействие перенастраивает повседневность и меняя направление движения. Вместо привычного стремительного движения вперёд появляется необходимость слушать внутренние колебания, учитывать атмосферу, замечать нюансы. Стеллиум планет в знаке Рыбы заставляет Стрельцов светить иначе, мягче, глубже, внимательнее к тому, что происходит внутри и вокруг.

Транзитное Солнце в Рыбах образует оппозицию к Солнцу Девы, и это создаёт ощущение, будто внешняя атмосфера живёт по законам, которые не совпадают с внутренними установками и обыденностью Девы. Там, где представители знака Девы стремятся к ясности, структуре и конкретике, энергия знака Рыбы приносит расплывчатость, эмоциональные оттенки и отсутствие чётких ориентиров. В результате привычная способность держать всё под контролем даёт сбой: приходится учитывать факторы, которые невозможно измерить или разложить по полочкам.

Венера в Рыбах затрагивает сферу отношений и личных привязанностей. Оппозиция проявляется как столкновение между потребностью Девы в определённости и склонностью Рыб к тонким, неуловимым эмоциональным состояниям. Взаимодействия могут становиться более неоднозначными, чем обычно: слова звучат мягко, но скрывают подтекст, а реакции партнёров оказываются менее предсказуемыми. Рожденным под знаком Рыб приходится ориентироваться не только на факты, но и на атмосферу, что требует непривычной гибкости.

Марс в Рыбах создаёт напряжение в области активности и повседневных задач. Для Девы, привыкшей действовать методично и последовательно, марсианская энергия Рыб ощущается как хаотичное течение, сбивающее рабочий ритм. То появляется желание всё ускорить, то накатывает усталость, то планы меняются без видимой причины. Оппозиция заставляет корректировать привычные схемы действий и искать способы работать в условиях, где многое зависит не от логики, а от настроения момента.

Меркурий в Рыбах — самый значимый транзит для Девы, ведь Меркурий управляет этим знаком Зодиака. Оппозиция к Солнцу Девы влияет на мышление, восприятие информации и способность формулировать мысли. Привычная чёткость уступает место более образному, текучему способу восприятия. Детали могут ускользать, а концентрация требует большего усилия. Коммуникация становится менее прямой: приходится уточнять, перепроверять, внимательнее слушать, чтобы не упустить важное.

В совокупности формируется период, когда Деве приходится взаимодействовать с энергией, которая не подчиняется её правилам. Рыбья стихия расширяет границы восприятия, заставляя замечать то, что обычно остаётся за кадром: интонации, намёки, эмоциональные колебания. Возникает конфликт между символическим и практичным. Но при этом оппозиция учит Деву гибкости и компромиссам. А также учит работать не только с фактами, но и с тем, что невозможно измерить, но важно учитывать.