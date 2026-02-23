- Дата публикации
Взрыв прогремел в лицее Днепра: первые подробности (фото)
Соцсети сообщают о возможных раненых в результате взрыва в подвале лицея. Полиция выясняет, что именно случилось в Днепре.
В Днепре 23 февраля в лицее №137 произошел взрыв. Вероятно, инцидент произошел из-за неосторожного обращения с оружием во время демонстрации. На место уже отправилась полиция.
Об этом сообщили местные телеграм-каналы и прокомментировали ТСН.ua в полиции Днепропетровской области.
Взрыв в лицее Днепра — что известно
По неофициальным данным из соцсетей, инцидент произошел в подвале днепровского лицея. Причиной могло стать неосторожное обращение с оружием во время демонстрации ученикам. В этот момент якобы произошел выстрел.
Помещение затянуло дымом, учеников и учителей заглушило. В Сети лицеисты пишут, что есть раненые, но подтверждения этих данных пока нет.
Что говорят в полиции о взрыве в лицее Днепра?
«На 102 никакого заявления не поступало. На место направили следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств. Информация выясняется», — сказала в комментарии ТСН.ua начальница отдела коммуникации ГУНП в Днепропетровской области подполковник полиции Анна Старчевская.
К слову, в ночь на 22 февраля во Львове возле ТЦ «Магнус» произошли два взрыва во время вызова полиции на ограбление магазина. Это был теракт, в котором погибла 23-летняя патрульная Виктория Шпилька, еще 25 человек получили ранения. СБУ и МВД задержали вероятную исполнительницу при попытке побега; ею оказалась гражданка Украины из Ровенской области. По данным следствия, женщину завербовала ФСБ, а взрывчатку она изготовила по инструкциям кураторов.