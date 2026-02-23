- Дата публикации
Трагедия в Хмельницкой области: 10-летний мальчик погиб из-за взрыва гранаты в доме
Под Хмельницким взорвалась граната в руках ребенка, мать в больнице.
В селе Малая Кужеловка Дунаевецкой общины произошла трагедия: в результате взрыва боеприпаса в жилом доме погиб ребенок, а его мать получила ранения. Правоохранители начали расследование по факту незаконного обращения с оружием и убийством.
Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.
Как сообщили в полиции, событие произошло в воскресенье, 22 февраля, около 21:45. По предварительным данным следствия, в комнате находилась 45-летняя женщина и ее 10-летний сын.
«По предварительной информации, мальчик играл взорвавшейся гранатой», — отмечают в правоохранительных органах.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы: медики, следственно-оперативная группа, криминалисты, взрывотехники и кинологи. Врачи скорой в течение длительного времени пытались реанимировать ребенка, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мать мальчика госпитализировали в травматологическое отделение Дунаевецкой многопрофильной больницы с ранениями разной степени тяжести.
По информации полиции, при осмотре помещения и подворье взрывотехники изъяли обломки боеприпаса для проведения экспертизы. Других опасных предметов в доме не обнаружено. Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);
ч. 2 п. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка).
Полиция устанавливает происхождение гранаты и то, как она попала в руки ребенка.
Почему нельзя трогать какие-либо боеприпасы
Как сообщили в FSD Украина, важно помнить, что визуальное состояние боеприпаса никогда не отражает его реальную опасность. Даже если снаряд выглядит устаревшим, ржавым или не сработавшим при падении, он остается готовым к взрыву в любой момент.
Специалисты отмечают: любое прикосновение, наклон или изменение положения найденного предмета могут активировать поврежденный детонатор. Существует немало случаев, когда боеприпасы срабатывали не только во время переноски, а даже после того, как их подержать в руках или перенести в теплое помещение. Ни одно любопытство не стоит риска для жизни.
Напомним, в Ровенской области ребенок получил серьезные ранения из-за взрыва неизвестного предмета в руках. Мальчик был госпитализирован с ампутацией пальцев кисти после попытки осмотреть опасную находку.